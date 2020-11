Laia Viñas i Irene Pujadas guanyen ex aequo el Premi Documenta

Els contes Els desperfectes d'Irene Pujadas i la novel·la Les closques de Laia Viñas han guanyat ex aequo el Premi Docuemnta 2020. El jurat del guardó, que atorguen la llibreria Documenta i L'Altra Editorial, format per Pau Vidal, Marina Espasa, Albert Forns, Eric del Arco i Eugènia Broggi, ha decidit "en la que fins ara ha estat la convocatòria més disputada i insòlita dels últims anys" prendre aquesta decisió inèdita per a un premi que l'any passat va quedar desert.