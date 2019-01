Isabel Coixet competirà per l'Os d'Or a la Berlinale amb 'Elisa y Marcela'

La pel·lícula 'Elisa y Marcela' d'Isabel Coixet participarà en la secció oficial a competició del festival de cinema de Berlín, la Berlinale, que tindrà lloc del 7 al 17 de febrer. El film de Netflix, rodat en blanc i negre entre Catalunya i Galícia, relata la història de les dues primeres dones que es van casar, el 1901 a Dumbría. Les protagonistes són dues mestres gallegues, interpretades per Natalia Molina i Greta Fernández, i el seu matrimoni va omplir les portades dels diaris de tot el món. Coixet ha celebrat la incorporació del film a la Berlinale i ha dit que és la "culminació" d'una feina de molts anys.

La història d''Elisa y Marcela' se situa al 1885, quan les protagonistes es coneixen en una escola de mestres gallega. Entre elles dues s'estableix una gran amistat que es convertirà en una relació amorosa que sobreviurà d'amagat. La parella haurà de vèncer obstacles de l'entorn, com ara els pares de la Marcela, que l'envien a l'estranger uns anys quan sospiten de la relació. La trama s'inspira en una història real que van recollir els diaris de l'època. Tot i això, segons Coixet, la premsa va atribuir al matrimoni tot tipus de bruixeria i violència, "un cúmul de calúmnies" que la directora no es creu i que, per tant, no ha inclòs a la pel·lícula.

Per la cineasta, participar en el festival suposa "una recompensa" a l'esforç i la perseverança "d'empènyer un projecte" com 'Elisa y Marcela', com també "l'oportunitat que el públic internacional conegui una història única al món". La pel·lícula està produïda per Rodar y Rodar, Zenit TV, Lanube Películas i TV3 amb l'associació de Film Factory.