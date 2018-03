Isabella Rossellini, el mite es fa carn conferenciant sobre els animals

‘Link link circus’

TEATRE AKADÈMIA 14 DE MARÇ

Ingrid Bergman i Roberto Rossellini, dos mites del cinema. Isabella Rossellini, exdona de Martin Scorsese, parella de David Lynch, model de Lancôme i actriu en una trentena de pel·lícules, un altre mite. No és estrany, doncs, que les funcions de l’obra Link link circus hagin exhaurit ràpidament les entrades del petit Teatre Akadèmia de Barcelona. Link link circus és el segon espectacle sobre animals de l’actriu. Amb Green porno, live on stage, que es va veure als Teatros del Canal de Madrid el 2015, Rossellini explorava la sexualitat dels animals de manera amena i didàctica. Amb el monòleg nou fa tres quarts del mateix, però en aquest cas reivindicant les capacitats cognitives i de relació dels irracionals. L’actriu defensarà les gallines, que no són tontes i tenen un llenguatge corporal perfectament dissenyat. Il·lustrarà sobre les converses entre ocells i els senyals que envien els penis de les balenes i, esclar, la intel·ligència dels gossos. I és que un gosset, reclutat a Broadway, al qual ella anomena Pan, és l’únic animal viu d’aquesta performance habitada per una infinitat de ninots de totes les espècies, entranyables projeccions d’ella disfressada de cargol, d’aranya i de gamba, i un ajudant titellaire.

Ben segur que els mitòmans no quedaran decebuts amb aquesta conferència-espectacle honesta i sincera. Perquè Rossellini aboca en l’escenari ofici, humor i una simpatia encisadora enfundada en un ingenu vestit vermell de cap de pista. L’actriu projecta la il·lusió d’una mestra tendra, la jovialitat d’una dona gran que sap gaudir de la vida i que és capaç de riure’s d’ella mateixa en el millor moment de la funció, quan aconsegueix per art de màgia parlar amb el seu gos Pan, que es disfressa de lleó, de dinosaure i d’abella.

Tot sigui dit, sense obviar que la proposta és poc teatral i que ens recorda els interessants descobriments dels documentals de La 2, les investigacions de Félix Rodríguez de la Fuente i els seus llops, i fins i tot el que podria ser una divulgativa sessió informativa per a estudiants d’ESO.