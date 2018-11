El Pompidou de París acull una retrospectiva d'Isaki Lacuesta

El Centre Pompidou de París dedicarà dues retrospectives de les creacions cinematogràfiques del gironí Isaki Lacuesta i la japonesa Naomi Kawase en el marc de l'exposició 'Cineastes en correspondència' que s'estrenar aquest divendres a la capital francesa. La retrospectiva de Lacuesta, que s'obrirà al públic el 26 de novembre, inclou dues instal·lacions realitzades pel cineasta. Les dues obres es titulen 'Les imatges eco' i 'Les pel·lícules dobles' i es podran veure al Bòlit de Girona i a l'Arts Santa Mònica de Barcelona a partir de maig de 2019. També s'exhibiran trenta pel·lícules del gironí i un autoretrat titulat 'On ets?' que passarà a formar part de la col·lecció del centre.

L'exposició 'Correspondències fílmiques' s'inaugurarà aquest divendres al Centre Pompidou de París i es podrà visitar fins al 6 de gener com a part del Festival d'Automne i Japonismes 2018. Aquest projecte té dues parts. Per una banda, hi haurà una exposició en forma d'instal·lació, on cada cineasta farà una proposta artística audiovisual en diverses sales del centre. Isaki Lacuesta hi projectarà algunes seqüències fílmiques mentre que Kawase farà per a l'ocasió algunes instal·lacions de vídeo. I per l'altra, hi haurà una retrospectiva cinematogràfica per a cada realitzador. Cada setmana es projecten diferents pel·lícules. En el cas de Lacuesta, se'n veuran trenta entre les quals hi ha 'Cravan vs cravan' (2002), 'Microscopías' (2003), 'Marte en la tierra' (2007), entre d'altres. Isaki Lacuesta participa en aquesta exposició amb col·laboració de l'Institut Ramon Llull, el Bòlit de Girona i el CCCB.



La part dedicada al realitzador català s'obrirà al públic el 26 de novembre amb la presència de Lacuesta, que farà una visita guiada a la instal·lació i obrirà la retrospectiva amb la projecció d' 'Entre dos aguas', guanyadora de la Conxa d'or al darrer Festival de Sant Sebastià.