Israel condemna una comparsa del Carnestoltes de Campo de Criptana per "banalitzar" l'Holocaust

Noies ballant vestides com si fossin jueves tancades en un camp de concentració, forns crematoris, oficials nazis...

Comparsa del carnaval de Campo de Criptana “El Holocausto”. Amb xemeneies de forns crematoris, amb menors jueus amb l’estrella de David.. A Campo governa el PSOE, ningú farà res? Fiscalia? pic.twitter.com/ZL9cqgiuT1 — David Torrents (@torrents_d) February 25, 2020

Tot plegat forma part d'una comparsa que va desfilar pels carrers de Campo de Criptana (Ciudad Real) i que ha indignat molt l'ambaixador d'Israel a Espanya:

Mi repulsa y total rechazo por la infame banalización del #Holocausto que ha tenido lugar en el carnaval de Campo de Criptana. Es una afrenta a la memoria de las víctimas de la Shoá y una intolerable manifestación de #antisemitismo. — Embajadora de Israel 🇮🇱 (@Isr_Amb_Esp) February 25, 2020

La comparsa en qüestió és de l'Associació Cultural El Chaparral, de la localitat de Las Mesas (Conca), que ja va anunciar el gener passat que faria aquesta comparsa a la seva pàgina de Facebook. Segons el que van explicar en aquell moment, ho feien "en memòria dels sis milions d'homes, dones i nens jueus que van morir a l'Holocaust". Però la manera com han recordat aquest fet històric ha indignat no només l'ambaixada d'Israel, sinó també entitats i associacions memorialistes. L'Ajuntament de Campo de Criptana ha assegurat que l'objectiu que es pretenia no s'ha aconseguit: "Si l'objectiu inicial era retre homenatge a les víctimes, és evident que no s'ha aconseguit", assegura, i es desmarca de la iniciativa de l'associació cultural: "El consistori no té capacitat prèvia de control o supervisió de la posada en escena de totes les comparses que participen en la desfilada".