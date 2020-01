Ivan Massagué i Marta Bayarri, antiherois a ‘Aquella nit’

La Villarroel estrena dijous la versió catalana de l’obra de l’escriptor i dramaturg escocès David Greig Aquella Nit (2008), un espectacle que combina text amb cançons. Els actors Ivan Massagué i Marta Bayarri interpreten els dos protagonistes que, malgrat pertànyer a dos mons llunyans, xoquen en una nit terriblement romàntica.

David Selvas és l’encarregat de portar a escena el text de Greig, considerat un dels autors més reconeguts i prolífics del teatre britànic actual, amb títols com The events, The strange undoing of Prudencia Hart, Dunsinane i Europe. Aurora Bauzà i Pere Jou posen en directe la banda sonora de l’obra.

Aquella nit és una col·laboració de La Brutal i Minoria Absoluta, i estarà en cartell fins al 8 de març. Selvas torna així a La Villarroel, on el 2010 havia dirigit La gavina. La directora artística del teatre, Tania Brenlle, apunta que Aquella nit recorda pel·lícules com Cuatro bodas i un funeral, Trainspotting i Love actually. “Fa pensar en la teva pròpia vida”. Ivan Massagué i Marta Bayarri encarnen el Bob -un jove que malviu fent feines il·legals- i l’advocada de divorcis Helena, dues persones que després de conèixer-se casualment una nit en un bar es replantejaran la vida, què volen i què tenen, on han arribat i la possibilitat de canviar-ho tot. L’espectacle inclou cançons plenes d’ironia, així com reflexions vitals.

Selvas considera que Aquella nit - que Roberto Romei va dirigir al Tantarantana el 2012-és una història difícil d’explicar: “És una partitura desconstruïda i romàntica de dos antiherois, que fa trencaments constants en la dramatúrgia”. El director també recorda que el mateix David Greig deia que les tres setmanes d’assaig, quan Midsummer (títol original) es va estrenar al Festival d’Edimburg del 2009, van ser “les millors de la seva vida”.