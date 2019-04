D'Ivo Van Hove a Isabelle Huppert: els noms propis del Grec 2019

El Festival Grec continuarà sent intens i sorprenent. D'una banda perquè augmenten el nombre d'espectacles que s'hi podran veure fins als 94 (11 més que l'any passat) i de l'altra perquè proposa un viatge per l'escena anglosaxona, de Nova York a Melbourne, per descobrir alguns dels seus creadors més originals. Per exemple? El 'performer' Taylor Mac, que comprimirà la seva 'Història de la música popular americana en 24 hores'. O el coreògraf català Rafael Bonachela, que fa 10 anys que dirigeix la Sydney Dance Company. O Robert Wilson dirigint Isabelle Huppert fent de reina d'Escòcia a 'Mary said what she said'. O la coreògrafa més 'cool' de l'underground novaiorquès, Nora Chipaumire, que presenta una trilogia amb punk, rock i crítica a la política de Trump.

La inauguració serà, per primera vegada, un concert, a càrrec de Kronos Quartet al Teatre Grec el 26 de juny. La inauguració teatral en aquest escenari serà 'Jerusalem', de Jez Butterworth, dirigida per Julio Manrique amb Pere Arquillué com a protagonista. Entre els noms destacats en aquest escenari hi ha des del Ballet British Columbia fins al Niño de Elche, el circ dels australians Blackbone, Sol Picó i la Banda Municipal de Barcelona, un concert simfònic amb músics del pop català (Maria Arnal, Joan Pons, Ferran Palau, Joan Colomo), Sílvia Pére Cruz amb Toquinho i Jordi Savall.

Entre els noms propis internacionals que el públic reconeixerà hi ha Peeping Tom (al TNC, amb 'Fill'), Ivo Van Hove amb 'Tan poca vida' a partir de la novel·la de Hanya Yanagihara, el coreògraf William Forsythe –que instal·larà un castell inflable a la Sala Oval del MNAC perquè hi saltin grans i petits–, Rodrigo García, el Lleó d'Or Alessandro Sciarroni, Lorena Mckennitt i la Brexit Band de Matthew Herbert (que ha enregistrat sons típicament anglesos que "ens perdrem" si hi ha Brexit).

I també es manté l'aposta per companyies de casa, com el Baró d'Evel ('Falaise'), Els Pirates Teatre (el musical 'Les feres de Shakespeare'), Aracaladanza ('Play'), Les Antonietes (amb el text propi 'Un dia qualsevol'), el nou espectacle de Lali Ayguadé, l'espectacle sobre 'twerking' de Sixto Paz i l'autora resident de la Beckett, Victoria Szpunberg (amb 'Amor Mundi').

Entre les propostes que es veuran als teatres de la ciutat hi ha la versió de 'Casa de nines, vint anys després' que dirigirà Sílvia Munt amb Emma Vilarasau, 'Valenciana' de Jordi Casanovas sobre les nenes d'Alcàsser i la Ruta del Bakalao, i el monòleg dirigit per Joel Joan, amb Anna Sahun, de 'Nens i nenes'.

El director del festival, Francesc Casadesús, ha assenyalat que aquest any hi ha paritat en la programació (50%) i que el Grec reforça la seva intenció d'atreure nous públics, amb preus econòmics en la inauguració i la clausura, i 14 espectacles especialment pensats per al públic jove (l'epicentre serà al CCCB). També amb entrades econòmiques a 15 euros per als més joves de 30 anys.