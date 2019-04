L'IEC adverteix a TV3 que podria usar "exiliat" en català perquè té un significat diferent del castellà

L'Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha enviat avui dimecres una carta al director de TV3, Vicent Sanchis, en la qual detalla les definicions de la paraula 'exiliat' per part del 'Diccionari de la llengua catalana' de l'IEC (DIEC) i del 'Diccionario de la lengua española' de la Real Academia Española. D'aquesta manera, la institució vol fer notar la "important diferència" entre les dues entrades, ja que el DIEC descriu l'exiliat com aquell que "viu fora de la seva pàtria voluntàriament o per força". En canvi, el diccionari espanyol s'hi refereix com a "expatriat, generalment per motius polítics".

L'IEC ha demanat a la direcció de la televisió pública que tingui en compte aquest matís davant la prohibició per part de la Junta Electoral Central de l'ús d'aquest terme, ja que "probablement" es basa en la traducció de l'entrada del diccionari espanyol.

La Junta Electoral Provincial va prohibir el passat 28 de març a TV3 i a la resta de mitjans públics catalans les expressions 'presos polítics', 'exili' i 'judici de la repressió' perquè considera que vulneren la "neutralitat informativa".