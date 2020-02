Ja tenim guanyadors de la porra dels Oscars 2020

Els lectors del diari s'han bolcat aquest any en la porra dels Oscars. Hi han participat 942 persones, gairebé el doble que l'any passat, i s'ha de dir que, malgrat la sorpresa en la categoria de millor pel·lícula per a Parásitos, els lectors han fet un bon paper. Tres persones han aconseguit 21 encerts i onze persones han encertat 20 de les 24 categories. La majoria dels gairebé mil participants s'han quedat entre 11 i 15 encerts.

Cal dir que les pistes del crític de l'ARA Xavi Serra han sigut una bona guia. De fet, a la porra del diari ARA, elaborada per ell mateix, i que es va publicar diumenge, va encertar 22 de les 24 categories. Només va fallar el premi a millor pel·lícula i el de muntatge de so.

Els premis per als guanyadors de la porra són un abonament anual de 50 entrades per anar als cinemes Ocine per al participant amb més encerts, i tres subscripcions a Filmin per als tres següents.

Com que hi ha hagut un empat a tres amb 21 encerts hem hagut de fer un sorteig. El guanyador de l'abonament anual al cinema és Josep Galarza Claramunt. Les altres dues persones amb 21 encerts, Marta Costa i Robert Ferrando, s'enduen dues subscripcions a Filmin. Hem sortejat la tercera subscripció entre les onze persones que han encertat 20 de les 24 categories: l'afortunat ha sigut Roberto Hernández.

Consulta el rànquing de guanyadors aquí.