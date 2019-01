Jason Reitman serà el director d'una nova pel·lícula dels 'Caçafantasmes' el 2020

El cineasta canadenc Jason Reitman agafarà el relleu del seu pare, Ivan Reitman, en la direcció de la pròxima pel·lícula de la saga dels 'Caçafantasmes'. Com avança la revista ' Entertaiment Weekly', Reitman explica que "es tracta del següent capítol de la franquícia original", i dissipa així els dubtes que es pugui plantejar com un rellançament: "El que va passar als anys 80, es queda als 80. Aquesta se situa en el present". També ha aclarit que el film no tindrà relació amb el 'remake' femení del 2016.

"Per fi he aconseguit les claus del cotxe", ha piulat aquest dimecres el director, fent l'ullet als fans de la saga en referència al mític Ectomòbil, el vehicle de les aventures dels caçafantasmes. Reitman es considera "el primer fan" de la pel·lícula perquè ja visitava el plató de rodatge del seu pare quan tenia sis anys i en volia fer una altra "per a la resta de fans".

L'únic 'teaser' publicat fins ara del film, l'estrena del qual està prevista per a l'estiu del 2020, es pot veure aquí.

Jason Reitman va saltar a la fama amb 'Juno' (2007) i també és responsable de dirigir 'Tully' (2018), 'Up in the air' (2009) i 'Gràcies per fumar' (2005). Curiosament, també va fer un cameo a 'Caçafantasmes 2'.

Jason Reitman ha escrit el guió juntament amb Gil Kenan, el director de 'Monster House'. El repartiment dels pròxims 'Caçafantasmes' encara no s'ha revelat, però caldrà veure si hi ha la sorpresa del retorn d'algun dels actors de les primeres pel·lícules, com Dan Aykroyd, Ernie Hudson i Bill Murray. Reitman no n'ha volgut donar més detalls, però sí que ha comentat que hi haurà "moltes sorpreses meravelloses i nous personatges".