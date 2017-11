Jaume Cabré: "La sensació és que estem tornant al franquisme"

L'escriptor Jaume Cabré (Barcelona, 1947) afirma que els últims esdeveniments polítics a Catalunya li recorden la situació que es vivia fa dècades, durant la dictadura franquista. Cabré, que va a les llistes de Junts per Catalunya en una posició simbòlica, ha explicat en una entrevista a l'ACN que les últimes setmanes li costa "concentrar-se" pel context polític català. "Vaig lent", ha precisat. També ha lamentat "la censura" i les "tergiversacions brutals de la realitat" que s'estan fent sobre Catalunya.

"Per a la gent nova potser és nou, però a mi em retorna a l'època de Franco", ha dit l'escriptor. Des del seu punt de vista, Catalunya està a "mig fer" el procés cap a la independència i considera que la sensació de derrota és "equivocada". "No podíem esperar cap altra reacció del poder [de l'Estat] que la que han fet", ha precisat. Davant d'això demana paciència, "perseverar" i "ser conscients que cap país del món ha aconseguit la independència en un pim-pam". "Pot durar mesos, anys o ves a saber. Però hi som", ha afirmat.