Una visita guiada amb Jaume Plensa de cicerone

Amb un artista que dialoga amb l'espai públic com Jaume Plensa i que té tantes obres escampades per països i continents, potser la manera més autèntica de conèixer el seu treball és fer les maletes i sortir a la recerca de les seves peces. Això és el que fa Pedro Ballesteros al documental Pots sentir-me?, fruit d'un any i mig de visites al taller de l'artista i de viatges a tot el món en companyia del mateix Plensa, que es presta a comentar les obres i mostrar-ne les interioritats, però també a divagar sobre la seva visió de l'art i dels orígens de la seva poètica. “Té una generositat brutal –diu Ballesteros–. El Jaume és una persona amb molta curiositat pel món i que no es guarda res, tot el que pensa ho diu. I això és un luxe a l'hora de fer un documental amb ell”.

Pots sentir-me? segueix al llarg dels 75 minuts del documental el procés creatiu d'una de les últimes obres de l'artista, els planetes de lletres de ferro forjat de Voices. Veurem com es dissenya i construeix al taller de Plensa i després com la traslladen i l'acaben d'instal·lar al lobby d'un gratacel de Nova York. Però també viatja a Suècia per inaugurar les escultures dels Jardins Reials d'Estocolm o a l'illa de Klövedal, un paratge remot, bonic i solitari on descobrim el cap de catorze metres de l'Anna. El documental també fa parada a Chicago per contemplar l'emblemàtica Crown fountain, a Madrid per veure la instal·lació de Júlia, a Mont-real per descobrir la imponent figura d'esquenes que rep els visitants de la ciutat, a Barcelona per inaugurar la retrospectiva dedicada a l'artista pel Macba... És, per tant, un recorregut exterior però també un viatge a l'interior de l'artista que s'obre sense reserves i hi comparteix idees, imatges i molts records. “A l'escola t'ensenyen història, que no serveix de res perquè està manipulada; geografia, que tampoc serveix perquè les fronteres són orgàniques i es mouen... Tantes coses vaig aprendre, que vaig necessitar uns quants anys per oblidar-les”, explica Plensa al film.

La iniciativa del documental parteix del mateix Plensa i d'un reportatge anterior sobre l'artista que Ballesteros va realitzar per al programa Imprescindibles de TVE. “Ell va entendre llavors que un documental podia servir per expressar la seva poètica i teories”, diu el director. Pots sentir-me? s'estrenarà aquest dijous al Cinema Aribau i es podrà veure als Cinemes Girona de Barcelona el 2 i el 7 d'octubre, però també arribarà a més de cinquanta poblacions catalanes al llarg de l'octubre i el novembre amb el Cicle Gaudí que organitza l'Acadèmia del Cinema Català. I més endavant es projectarà als museus i centres d'art que organitzin mostres i retrospectives de l'artista. No és estrany, perquè el documental funciona com una visita guiada de la mà de l'artista, un recorregut íntim i privilegiat per una obra impossible de reunir en un sol espai físic perquè la seva naturalesa està íntimament lligada a l'espai al qual pertanyen.

651x366 Jaume Plensa en una imatge del documental 'Pots sentir-me?' / Mallerich Films Jaume Plensa en una imatge del documental 'Pots sentir-me?' / Mallerich Films