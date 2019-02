Javier Reverte podrà cobrar els drets d'autor i la pensió

El jutjat del social número 14 de Madrid ha fallat a favor de l'escriptor i periodista Javier Reverte, que podrà cobrar els seus drets d'autor i la pensió. En la sentència s'indica que, "com que no es dona el requisit principal que sigui un treballador", el jutge entén "que els ingressos que percep per la cessió dels seus drets no són incompatibles amb la pensió de vellesa", de manera que es "procedeix a estimar íntegrament la demanda".

Aquesta és una demanda dels autors, sobretot a través de la plataforma Seguir Creando, ja que en els últims anys s'han trobat amb sancions per cobrar la pensió i alhora els 'royalties' de la seva feina anterior. El jutjat afirma ara que rebre els drets d'autor "no constitueix una activitat econòmica".

El 2009 l'escriptor va sol·licitar la seva pensió de jubilació, però la Seguretat Social el 2015 va obligar Reverte a pagar una multa de 150.000 euros, al considerar incompatibles les dues activitats, que va ser reclamada el 2016. Fonts d'Ocupació han assenyalat a Europa Press que recorreran la sentència perquè els lletrats de l'administració tenen instrucció de presentar recurs contra les sentències que afecten els drets, en aquest cas, de la Seguretat Social, llevat d'una ordre en contra.

De tota manera, la sentència està en sintonia amb l'Estatut de l'Artista aprovat al Congrés. El Govern preveu aprovar en les pròximes setmanes el desenvolupament de l'article 193 d'aquest Estatut que posaria fi a aquesta disjuntiva i que faria compatible la pensió amb els drets i la propietat intel·lectual.