Jeremy Irons, Rupert Everett i Mike Leigh, protagonistes del BCN Film Fest

El cinema i la literatura es deuen molt l'un a l'altre. Els llibres han inspirat històries que la gran pantalla ha portat a les masses. Els dos arts es donaran la mà del 22 al 30 d'abril en la 3a edició del BCN Film Fest, que projectarà als Cinemes Verdi un total de 59 pel·lícules a un preu de 2,90 euros la sessió.

L'actor Jeremy Irons i els directors Rupert Everett i Mike Leigh són alguns dels convidats que visitaran Barcelona amb nous projectes sota el braç. Irons presentarà el documental 'Pintores y reyes del Prado', en què el britànic condueix un viatge per la història a través de les obres d'art del museu madrileny. Everett, el protagonista de 'La boda del meu millor amic', portarà a Barcelona el seu debut com a director, ' La importancia de llamarse Oscar Wilde', un 'biopic' sobre Oscar Wilde al final de la seva vida a França en el qual l'actor encarna l'escriptor anglès. El director Mike Leigh, per la seva banda, estrenarà 'La tragedia de Peterloo', una reconstrucció de la violenta repressió policial viscuda a Manchester el 1819.

"Volem que Barcelona recuperi el glamur que no hauria d'haver perdut mai i que les estrelles tornin a fer parada a la ciutat", ha comentat Conxita Casanovas, directora del festival, que té la intenció d'encarar el festival a escala internacional.

El prolífic cineasta Dani de la Orden inaugurarà el festival amb l'estrena de 'Litus', una comèdia dramàtica que serveix de "declaració d'intencions" i representa "l'aposta per gent de la casa", explica Casanovas, que aquest any ha programat molts creadors catalans. A De la Orden s'hi suma Agustí Villaronga amb 'Nacido rey', una producció històrica rodada entre l'Aràbia Saudita i el Regne Unit. També s'hi podrà veure 'Varda by Agnès', el comiat cinematogràfic d'Agnès Varda, que va morir la setmana passada.

Cinc directors presentaran la seva 'opera primao al llarg del festival: Agustina Macri, filla del president de l'Argentina, que debuta com a directora amb 'Soledad'; Alexis Michalik amb 'Cartas a Roxane'; Salvador Simó, que presentarà la pel·lícula d'animació 'Buñuel en el laberinto de las tortugas'; Laura Jou, que adapta la novel·la de Pep Puig 'La vida sense la Sara Amat'; i Victor Cabaco, amb 'Vitoria, 3 de marzo', basat en la famosa massacre.

Com a novetat, el festival programarà aquest any una retrospectiva de 12 títols de cinema italià contemporani dirigits per dones. La secció d''Imprescindibles', que recupera clàssics, abordarà l'obra i figura de Buster Keaton i Charles Chaplin.