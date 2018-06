Jessie J es reivindica com a diva de proximitat a Pedralbes

Jessie J

Festival Jardins de Pedralbes. 19 de juny

Jessie J té dos punts forts, la veu i la facilitat per connectar amb el públic, que va explotar en la segona visita al Festival Jardins de Pedralbes, on ja havia actuat l'any 2015. Però, des de llavors, la carrera de la cantant britànica havia caminat cap a la irrellevància i el somni d'esdevenir una diva intocable va trontollar fins a l'extrem de participar en un 'talent show' televisiu a la Xina, però no com a jurat sinó com a concursant; el va guanyar, per cert.

Més 'entertainer' de proximitat que diva d'estadis, la Jessie J del 2018 ha fet de la necessitat virtut per convertir les adversitats passades en cançons, les del disc 'R.O.S.E.', i en directe fa servir l'humor per explicar com ha arribat fins aquí. En aquest sentit, cal destacar la insistència amb què a 'Easy on me' crida que a partir d'ara és ella qui decideix com ha de ser la seva carrera artística, i també la manera com defensa la tornada de 'Queen': “I love my body / I love my skin / I am a goddess / I am a queen”. Tanmateix, es generen situacions estranyes. Té una veu poderosa i expressiva, i hi confia tant que a vegades oblida la interpretació, o hi treu importància, com quan va versionar 'I will always love you': just en el clímax, va fer broma insinuant que es quedava sense aire... Va ser un gest simpàtic, però va malmetre tot el sentiment que hi havia posat fins aleshores.

Sense renunciar a cançons que la van catapultar a l'èxit com 'Domino', 'Nobody's perfect', la balada 'Who are you', 'Masterpiece' i la funk 'Price tag' amb què va tancar el concert, Jessie J va emfasitzar els temes més recents i, per tant, un R&B més nocturn i ballable, a vegades amb excessos 'hard rock' del guitarrista i sempre amb el notable acompanyament de dues coristes. Només un interludi acústic va posar pausa a un concert que va ser seguit amb entusiasme pel públic de Pedralbes, aquesta vegada distribuït entre les graderies i la pista, on els fans i sobretot les fans van respondre-hi ballant i cantant.