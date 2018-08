El barceloní Jesús Carmona, millor artista de dansa dels Latin UK Awards

260x366 Jesús Carmona / jesus-carmona.com Jesús Carmona / jesus-carmona.com

El 'bailaor' barceloní Jesús Carmona ha sigut nomenat millor artista internacional de dansa i el seu espectacle 'Ímpetus' millor producció internacional de dansa en els premis britànics Latin UK Awards. "El reconeixement del públic britànic demostra que el flamenc és un llenguatge universal", ha declarat Carmona a través d'un comunicat en conèixer la seva inclusió en la llista de guanyadors d'uns premis que entrega per sisè any la publicació britànica 'Latino Life'.

Dijous que ve els organitzadors presentaran en una cerimònia a la sala londinenca Troxy uns guardons que tenen l'objectiu de "celebrar el creixent impacte global de la música, la dansa, les arts i l'esport" llatinoamericans, espanyols i portuguesos. En la present edició, el colombià Carlos Vives ha sigut designat millor artista internacional de l'any, mentre que el dominicà Juan Luis Guerra ha guanyat el premi al millor concert d'un artista internacional per la seva intervenció al festival Hola de la capital britànica.

En el terreny esportiu, el portuguès Cristiano Ronaldo ha sigut designat com a millor futbolista internacional i l'espanyol Pep Guardiola com a millor entrenador. El premi a la millor pel·lícula se l'ha endut 'Aquarius', del director brasiler Kleber Mendonça Filho, mentre que la veneçolana Gledys Ibarra ha sigut premiada per la seva actuació a l'obra 'La tortuga de Darwin', representada l'any passat al Teatre Cervantes de la capital britànica.