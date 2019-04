Els zombis de Jim Jarmusch inauguraran el Festival de Canes

'The dead don’t die', la primera incursió de Jim Jarmusch en el gènere zombi, serà la pel·lícula encarregada d'inaugurar la pròxima edició del Festival de Canes. La pel·lícula també participarà en la secció competitiva del festival, que se celebrarà del 14 al 25 de maig.

El veterà director de 'Night on earth' i 'Paterson', emblema del cinema independent nord-americà, reuneix a 'The dead don't die' un repartiment espectacular formant per vells coneguts del seu cinema (Bill Murray, Adam Driver, Steve Buscemi, Iggy Pop, Tom Waits, Tilda Swinton) i algunes novetats sorprenents com la cantant de pop Selena Gomez. En la pel·lícula, la petita ciutat dormitori de Centerville es veu afectada per successos estranys: llunes que duren més del compte, animals que es comporten de manera anormal i, sobretot, morts que s'aixequen de les tombes i persegueixen els vius.