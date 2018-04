Així han sentit el nou disc de Joan Dausà els primers oients

Després d'un parèntesi de tres anys, Joan Dausà publica nou disc. 'Ara som gegants' sortirà el 13 d'abril i es presentarà al festival Strenes de Girona el 30 d'abril a les escales de la catedral. La gira ja té previstos diversos concerts, com al Tibidabo el 25 de maig, el festival d'estiu de Tarragona el 14 de juliol i Cap Roig el 3 d'agost.

Abans d'això, però, hi ha 15 persones que ja han pogut sentir 'Ara som gegants'. Dausà va fer una crida a les xarxes entre els seus fans per testar els nous temes. D'entre el centenar de respostes, es van escollir 15 persones d'edats diverses (entre 16 i 50 anys) i gustos musicals diferents. Els van posar uns auriculars i van poder sentir les cançons... tocades en directe per la banda per sorpresa. El vídeo vol recollir les impressions d'aquests primers oients.

Des del 2010, aquest serà el tercer disc de Joan Dausà, després de 'Jo mai mai' i 'On seràs demà?', i després de les bandes sonores de 'Barcelona nit d'estiu' (que li va valdre un Premi Gaudí) i 'Barcelona nit d'hivern'. 'Ara som gegants' està produït per Santos & Fluren de Blind Records.