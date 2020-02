Joan Fontcuberta guanya el premi de la Col·lecció BEEP d'art electrònic a Arco

Joan Fontcuberta ha guanyat aquest divendres la 15a edició del premi que la Col·lecció BEEP d'art electrònic concedeix dins la fira Arco amb Prosopagnosia, una sèrie de retrats generats mitjançant algoritmes. Exposada a l'estand de la galeria Àngels Barcelona, l'obra consisteix en tres fotografies, el software que les ha generat i un llibre objecte sobre la complexitat del retrat contemporani.

Prosopagnosia està realitzada amb la col·laboració de Pilar Rosado i, com expliquen fonts de la Col·lecció BEEP, mostra "la complexitat dels rostres contemporanis, a partir de la situació cognitiva de no poder reconèixer adequadament l'altre". Així, els rostres són "aparentment fluids" i produeixen una mena de "retrat robot".

651x454 'Prosopagnosia', de Joan Fontcuberta, a l'estand de la galeria Àngels Barcelona a Arco / ÀNGELS BARCELONA 'Prosopagnosia', de Joan Fontcuberta, a l'estand de la galeria Àngels Barcelona a Arco / ÀNGELS BARCELONA

Tatxo Benet compra una instal·lació d'una artista saudita

Un altre col·leccionista català destacat, Tatxo Benet, també ha aprofitat aquesta edició de la fira per fer créixer la seva col·lecció d'art censurat amb Suspended together, de l'artista saudita Manal AlDowayan, a la galeria Sabrina Amrani. L'obra consisteix en 200 coloms de porcellana i fibra de vidre que tenen impresos a les ales permisos de viatges per a dones saudites de totes les edats i condicions. La censura de l'obra es troba en el fet que quan es va exposar a l'exposició TERMINAL, Edge Of Arabia, l'agència de comunicació encarregada de fer el catàleg de la mostra va modificar la peça i va esborrar les inscripcions dels coloms.

651x366 'Suspended together’, de la artista saudita Manal AlDowayan / COL·LECCIÓ CENSORED 'Suspended together’, de la artista saudita Manal AlDowayan / COL·LECCIÓ CENSORED

Com que les dones saudites no poden viatjar sense l'autorització de la família, l'obra té un fort component reivindicatiu. En el cas personal de Manal AlDowayan, el permís de viatge el signava el seu germà de cinc anys, l'única presència masculina de la família. Aquest fet subratlla les mesures de control que pateixen les dones a l'Aràbia Saudita.