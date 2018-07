Joan Reig, Judit Neddermann i Roger Mas, caps de cartell de l'Accents de Reus

La cinquena edició del Festival Accents sortirà de Reus i s'expandirà, per primera vegada, per altres poblacions del Camp de Tarragona i el Priorat. A més dels 12 concerts programats a la capital del Baix Camp, n'hi haurà deu més repartits en cinc localitats: Riudoms, Mont-roig del Camp, Alcover, Cambrils i Falset.

El festival, que s'estrenarà a finals de setembre a Reus i s'allargarà fins a principis de desembre, comptarà amb músics destacats com Joan Reig i Judit Neddermann.

El responsable de la programació, Isaac Albesa, ha confirmat que serà Reig -conegut per ser el bateria d'Els Pets- qui inaugurarà el festival a Mont-roig del Camp el 6 d'octubre. El músic de Constantí hi presentarà el seu primer disc en solitari, 'La culpa', en una actuació gratuïta i amb aforament limitat.

Roger Mas interpretarà el seu últim àlbum 'Parnàs' el dissabte 27 d'octubre al teatre auditori de Riudoms. El concert següent serà a Falset el 9 de novembre, on actuaran artistes com Xarim Aresté amb el seu disc 'Polinèsies'.

Una altra artista confirmada és la cantautora del Maresme Judit Neddermann, que actuarà al novembre a Cambrils acompanyada pel guitarrista Pau Figueres. A l'última localitat, Alcover, Paula Valls hi presentarà al desembre el seu nou àlbum 'I am'.

Reus estrena un nou escenari: el Teatre Fortuny

Per Reus hi passaran artistes com el grup Obeses, que presenta el disc 'Fills de les estrelles', i Toti Soler i Gemma Humet, amb 'Més de 50 anys'. Actuaran els dies 13 i 14 d'octubre al Teatre Bartrina.

L'Accents estrena ubicació amb l'escenari del Teatre Fortuny com a nou espai de concerts. El duet format per Maria Arnal i Marcel Bagés faran un dels últims concerts de la gira '45 cerebros y 1 corazón'.