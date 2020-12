Als burgesos del Círculo Ecuestre els agrada Miró

Joan Miró és el successor de Ramon Casas en els gustos artístics més emblemàtics de la burgesia catalana, si es té en compte la selecció d'obres de By Invitation, la fira d'art que el Círculo Ecuestre organitza fins diumenge, per "impulsar de manera decidida el món de l'art i la cultura". La peça més cara és un Cap de Miró valorat en 1,2 milions, a la venda a la galeria G. Carlota, i Miró és també un dels artistes més representats juntament amb Antoni Tàpies, Antonio Saura i Miquel Barceló. Com indica el nom de la cita, només s'hi pot accedir per invitació dels socis i els galeristes, i és que no s'ha d'oblidar que la discreció i el mercat de l'art són amics íntims. La resta de mortals podem seguir accedint al Círculo només gràcies al festival 48h Open House i també podem desitjar que els col·leccionistes que s'emporten molts d'aquests tresors a casa en el futur els donin als museus públics.

Els primers socis arriben a la fira poc després que obri les portes aquest dimecres. Algunes de les galeries exposen dins els salons modernistes i no s'ho volen perdre: un home de lletres de Jaume Plensa reflexiona sota un sostre pintat i guarnit amb motllures (el porta la galeria Senda i té un preu de 275.000 euros) i una flota d'avions de Josep Maria Riera i Aragó, representat per la galeria Marlborough, s'ha apoderat d'un rebedor. Els museus d'art modern i contemporani han difós la idea que les sales blanques són els espais més idonis per contemplar obres d'art, però és més probable que els col·leccionistes les tinguin en espais com aquests o uns altres de més minimalistes però igualment exclusius. "By Invitation és una altra finestra per exposar, en un any en què hem anat molt coixos de fires", diu la galerista de Marlborough, Mercè Ros, que també exposa un dels millors Genovés dels últims anys, Embarrados (260.000 euros). "Després d'Arco es van cancel·lar totes les fires, i trobem a faltar el contacte amb el públic i donar a conèixer els nostres artistes. Esperem fer nous contactes", explica. "Esperem que sigui la primera edició de la fira", subratlla Jordi Mayoral, de la galeria Mayoral. Porten un Dalí antològic del 1918, La dona del doll (350.000 euros). "Enguany hem fet cinc fires online i tres de presencials –afegeix Mayoral–. Les fires virtuals ens permeten seguir en contacte amb els col·leccionistes i conèixer gent nova".

Fora dels espais més sumptuosos del Círculo el ritme de la fira s'intensifica: les habitacions serien els estands d'una fira convencional, però la quantitat d'obres exposades aquí és remarcable: s'hi pot trobar un petit retrat que Picasso va fer a Manolo Hugué (130.000 euros a la galeria Roger Viñuela). La fira també inclou un cicle de conferències, la primera de les quals va estar protagonitzada per Antoni Vila Casas, que va recordar per què va engegar la fundació artística que porta el seu nom i la seva col·lecció: per "ajudar" els artistes que començaven i "recordar" els veterans.