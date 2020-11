Joan Vives, nou president del consell territorial de la SGAE a Catalunya

El consell territorial de la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) ha escollit el compositor Joan Vives com a nou president aquest dimarts, segons recull l'ACN. La SGAE va renovar el seu president, Antonio Onetti, i membres del consell territorial després de les eleccions del 22 d'octubre. Els membres escollits per formar part del consell territorial van ser Saki Guillem i Joan Vives pel Col·legi de Gran Dret (arts escèniques); Eduard Iniesta, Max Sunyer, Natxo Tarrés i Giulia Valle pel Col·legi de Petit Dret (música); Enric Gomà i Carmen Fernández Villalba pel Col·legi d'Audiovisual i Joni Sahún i Sabine Huygaerts pel Col·legi d'Editors Musicals.

Els membres del consell territorial, per la seva banda, han triat Joan Vives com el seu president. Joan Vives ha col·laborat de forma habitual amb Dagoll Dagom i La Cubana. La seva trajectòria també inclou la creació de la banda sonora de més de 20 pel·lícules així com les sintonies de capçalera de Catalunya Ràdio i Catalunya Música. Dins de la SGAE, el compositor ha format part del Consell Territorial i ha sigut membre de la junta directiva, el consell de direcció i el patronat de la fundació.

Vives ha explicat que espera poder "incidir i aprofundir en la divulgació i importància del coneixement dels principals trets de la propietat intel·lectual i el dret d'autor en el conjunt de la societat" i ha afegit que un dels objectius indispensables sota la seva presidència és "la unió del sector cultural" davant les dificultats "afegides" per la crisi del covid-19.