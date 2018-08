Joana Gomila i Lali Ayguadé transformen el folk a l’Ésdansa

De les unions menys previsibles en surten els espectacles més arriscats. No cal anar gaire lluny per comprovar-ho: la ballarina i coreògrafa Lali Ayguadé i la cantant Joana Gomila ho demostren amb Sa mateixa, un espectacle que barreja el folk i la dansa per traslladar ambdues disciplines a un territori comú. La fusió és fruit d’una trobada entre les dues artistes que va impulsar l’Auditori de Barcelona al març. “No ens coneixíem, però de seguida vam començar a improvisar”, explica Ayguadé. El muntatge es podrà veure avui al festival Ésdansa de les Preses, a la Garrotxa, i recupera la música folk de les illes Balears que dialoga amb els moviments i la gestualitat d’Ayguadé. “És la primera vegada que elaboro coreografies amb el folk com a base -assenyala la coreògrafa-. Per això vaig demanar al Magí Serra, que té molta experiència en aquest camp, que també formés part de l’espectacle”.

Tots dos transformen les jotes, les polques i el ball pagès eivissenc en una mescla amb la dansa contemporània. Els moviments s’embolcallen de les cançons interpretades per Gomila i es combinen amb la lectura de textos sobre el folk. “Trenquem les costures de la tradició per crear coses noves. Hem volgut construir un tot format per música i dansa que provoqui sensacions”, afirma la coreògrafa. Elles també han trencat les fronteres artístiques: Gomila balla durant el muntatge i Ayguadé canta en un moment concret. “Hem creuat i compartit les nostres disciplines, i així hem pogut crear el nostre propi llenguatge”, subratlla la coreògrafa.

Danses de Xipre i el Senegal

El festival de la Garrotxa segueix durant tot el cap de setmana amb actuacions d’artistes nacionals i internacionals. Dissabte, l’Ésdansa acollirà els balls de grups d’Indonèsia, de Xile i de Xipre, mentre que diumenge es podran veure formacions de Mongòlia, Sèrbia, Astúries i el Senegal. En paral·lel, el festival ha programat diversos tallers formatius a càrrec de la companyia Factoria Mascaró. A més, l’Ésdansa ha preparat per dissabte una ballada multitudinària de la dansa d’Indonèsia Les mil mans del Saman organitzada per la companyia Bireun Seudati.