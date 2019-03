Joaquín de Luz substitueix José Carlos Martínez en la direcció de la Compañía Nacional de Danza

El ballarí Joaquín de Luz substituirà al capdavant de la Compañía Nacional de Danza (CND) José Carlos Martínez, segons ha anunciat en roda de premsa la directora general de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (Inaem), Amaya de Miguel.

Martínez (Cartagena, 1969) dirigia la companyia des de fa vuit anys, etapa que culminarà el 31 d'agost perquè Luz es posi al capdavant del CND a partir de l'1 de setembre amb un projecte "continuista", ha explicat De Miguel.

Joaquín de Luz (Madrid, 1976) va ser alumne de Víctor Ullate, el seu padrí, amb qui va treballar a la seva companyia del 1992 al 1995. Després va fer el salt internacional: primer a Pennsilvània i després a l' American Ballet Theater, on va ser solista només un any després d'entrar-hi, el 1997. El seu moment àlgid va ser a la New York City Ballet, on va entrar com a solista el 2003 i en va ser ballarí principal del 2005 fins al 2018. De Luz va guanyar el Premio Nacional en la categoria d'Interpretació el 2016. La direcció de la Compañía Nacional de Danza suposa el seu retorn a casa i la retirada de la primera línia de la interpretació, com va anunciar el 2018.

El procés de selecció, al qual es van presentar 13 projectes, s'ha realitzat seguint el codi de bones pràctiques de l'Inaem i l'estatut de la unitat artística, i amb la participació del Consell Artístic de la Dansa.