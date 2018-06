"El Joaquín s'ha quedat totalment mut": Sabina abandona a la meitat un concert a Madrid

"Quan els diguin que fer-se gran és una cosa fantàstica perquè l'experiència i la saviesa... Tot mentida. Fer-se gran és una puta merda", afirmava aquest dissabte Joaquín Sabina durant el seu concert al WiZink Center de Madrid. Era un presagi del que estava a punt de passar: la suspensió del concert quan només havia fet la meitat de l'espectacle. Cap a les 23 h, després d'interpretar 'Y sin embargo', el cantautor abandonava l'escenari deixant enrere la seva banda. "El Joaquín s'ha quedat totalment mut i no podrà continuar el concert", va explicar després al públic el guitarrista i compositor Pancho Varona, mà dreta musical de Sabina.

Sabina ja s'havia confessat al públic abans: "No estan veient un bon concert aquesta nit". També va parlar de la "gira interminable" durant la qual ha recorregut "passadissos de sòrdids hospitals". Els últims temps el músic de Jaén s'ha vist obligat a cancel·lar concerts importants a Madrid i Barcelona per problemes de salut, tot i que sí que va poder actuar al Palau Sant Jordi el juny de l'any passat. "El meu pla no era fer-me gran sense dignitat –va afegir en un altre moment del concert de dissabte–. El meu pla era passar de l'adolescència a la vellesa sense ser adult. És a dir, arribar als 69 anys, que és el número més gloriós que pot aconseguir un vell verd".

José Navarro, representant del cantautor, ha explicat que dissabte "es va quedar sense veu i va preferir directament aturar el concert". "Se'n va anar a dormir molt trist", ha afegit, però ha matisat que aquest diumenge ja "es troba bé". El representant ha explicat que els pròxims dies, després que els metges examinin el músic, es decidirà que passarà amb les quatre dates que queden de la gira. "Es tracta de veure què és el millor, perquè després de l'accident d'ahir, el que no pot ser és estar sempre al límit", va concloure.