John Bailey seguirà com a president de l'Acadèmia de Hollywood

El president de l'Acadèmia de Hollywood, John Bailey, seguirà al càrrec després de ser reelegit aquest dimecres per dirigir la institució cinematogràfica. Bailey, que és director de fotografia, va ser nomenat president de l'Acadèmia l'agost del 2017 i va substituir Cheryl Boone Isaacs, que va deixar el càrrec després de quatre anys (el màxim que estableix l'Acadèmia). La trajectòria de Bailey com a director de fotografia inclou films com 'Gent corrent' (1980), 'Atrapat en el temps' (1993) i 'Millor impossible' (1997).

Durant el seu primer any al capdavant de l'Acadèmia, Bailey va ser acusat d'assetjament sexual. La institució, encarregada d'organitzar els Oscars, va investigar aquestes acusacions i va determinar que el president no havia comès cap tipus d'assetjament sexual. Bailey, que en tot moment va negar els fets, es va mantenir al capdavant de la institució.