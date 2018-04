Joan Reig estrena el videoclip de 'La culpa'

'La culpa' és la cançó que serveix per titular el primer disc en solitari de Joan Reig. El bateria d'Els Pets mostra el seu vessant més pop en una cançó que arriba també en forma de videoclip dirigit per Maria Roig que s'ha pogut tirar endavant gràcies a una campanya de micromecenatge i al patrocini del celler Masroig.

El videoclip, que es va presentar aquest dissabte al Casino de Constantí, insereix una actuació de Reig dins una història protagonitzada per Carles Bigorra i Georgina Llauradó Camps.

Per a l'enregistrament del disc, Joan Reig, que aquí porta la veu cantant, ha comptat amb la col·laboració de músics com Pemi Rovirosa (guitarra), Jimmy Piñol (bateria), Dani Peña (baix) i Arecio Smith (teclats). Les sis cançons del disc, editat per RGB en CD i en vinil de 10", combinen el pop de 'La culpa' amb versions de Bob Dylan ('Massa matinades') i d'Els 4 Gats ('No et puc acompanyar'), i fins i tot una versió alternativa de 'Reprenc el vol', d'Els Pets.