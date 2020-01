Els búnquers de la Jonquera, Darnius i Agullana es protegiran com a Béns d'Interès Local

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà aprovarà la setmana vinent la declaració dels búnquers de la Jonquera, Darnius i Agullana com a Béns d'Interès Local (BCIL) amb l'objectiu d'impulsar-ne la conservació i fer-los visitables. En total es protegiran dotze búnquers de la Jonquera i dues trinxeres circulars que es troben a banda i banda de la carretera N-II i el riu Llobregat. Es van construir entre el 1940 i el 1943 durant els inicis del franquisme com a intent de protegir la frontera espanyola d'una hipotètica invasió o atac des de França. Es tracta d'un pas endavant a l'Alt Empordà per recuperar la memòria històrica i protegir el patrimoni vinculat a la retirada i el final de la Guerra Civil.

Paral·lelament, el Consell Comarcal també declararà BCIL un mas emblemàtic de Darnius: Can Descals . El mas data del 1577 i pren el nom d'un pagès del poble, Francesc Descals , que havia fet fortuna a la Guerra del Francès i el va comprar el 1599. Durant la Guerra Civil, la Generalitat el va confiscar i va ser habilitat com a dipòsit del patrimoni artístic català amb l'objectiu de protegir les pintures i escultures dels bombardejos constants a Barcelona. Un cop acabada la guerra, el mas va tornar als seus antics propietaris. A Can Descals hi van pernoctar el president Companys i el conseller de Cultura Carles Pi i Sunyer en plena retirada el febrer del 1939.

El conseller comarcal de Cultura, Josep Maria Bernils, subratlla que la declaració com a BCIL és "un segell de garantia" que afavoreix la protecció d'aquests espais i crea la possibilitat de museïtzar-los, obrint la porta al que considera "un projecte més ambiciós": obrir-los al públic perquè es puguin visitar.

Els búnquers es troben actualment en propietats privades, però el vistiplau dels propietaris dels terrenys permetrà fer-los visitables. El conseller ha explicat també que tot el procés s'haurà de fer conjuntament amb els tres municipis, els propietaris dels terrenys i amb el Memorial Democràtic de la Generalitat: "Personalment m'agradaria recuperar un vell projecte de museïtzació d'una part d'aquestes construccions, a l'estil del Parc dels búnquers de Martinet, a la Cerdanya, però per arribar-hi ens calen recursos", ha explicat Bernils.