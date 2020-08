Jordi Évole reivindica l'exemple de Pau Donés davant del càncer

El periodista Jordi Évole ha presentat aquest dimecres el seu documental Eso que tú me das al Festival de Màlaga com un homenatge pòstum a qui va ser el seu amic, el músic Pau Donés. El líder de Jarabe de Palo va morir el 9 de juny víctima d'un càncer que li havien diagnosticat el 2015. "Tant de bo sabéssim marxar de la vida com ha marxat el Pau, donant aquest exemple, volent ajudar els altres, desdramatitzant el que li està passant, exhibint-lo i fent pedagogia del que és tenir una malaltia com és el càncer", ha afirmat Évole, tal com recull l'ACN.

Vint dies abans de morir, Donés va trucar des de l'hospital al seu amic Jordi Évole i li va demanar que anés a veure'l a la Vall d'Aran. Li va proposar enregistrar una llarga conversa, que és la que recull el documental. Van estar parlant gairebé tres hores, en les quals l'artista va mostrar una gran serenor davant la proximitat de la mort. "L'entrevista té molt més de vida que de mort", ha advertit Évole. " Eso que tu me das –ha afegit– no és gens lacrimogen, sinó una oda a la vida". A més, el periodista ha assegurat que les cançons de Donés, sempre alegres i optimistes, no responien a cap mena de "postureig", sinó al tarannà del músic: "Veient com ha marxat, està clar que ell era així", ha dit.

Évole ha insistit en el fet que ha sigut un treball molt enriquidor a nivell humà. "Si l'espectador pot treure la meitat del que jo he pogut treure fent aquest documental, crec que és moltíssim", ha comentat Évole. Segons el periodista, la pel·lícula es pot veure amb una llibreta i un boli a la mà i anar prenent notes que poden servir per donar-se ànims quan es té un mal dia. "Hi ha frases del Pau que s'haurien de prendre com un medicament cada vuit hores, perquè poden ser molt útils per segons quins estats d'ànim", ha recomanat.

El documental es podrà veure als cinemes a partir del 8 d'octubre i la taquilla inclourà una recaptació solidària per a la investigació contra el càncer.