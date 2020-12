Jordi Savall diu que "és molt conscient" que potser li queden cinc anys de vida professional

El violagambista, director, compositor, pedagog i investigador Jordi Savall ha assegurat això en una entrevista a RAC1 aquest matí: "Soc molt conscient que potser em queden cinc anys de vida professional". Savall ha dit que en aquest temps vol fer les coses que realment té ganes de fer, però és una qüestió que no el preocupa, perquè té la maleta feta per marxar demà, "si cal". "M'agradaria poder anar-me'n sabent que la Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nations queden arrelats al país", ha afirmat. Al músic no li agradaria que li passés el mateix que va passar amb Pau Casals: "No n'ha quedat res", assegura. L'artista, de 79 anys, va ser diagnosticat de covid-19 a l'octubre i aquest dilluns tornarà als escenaris en un concert a L'Auditori.

Sobre el covid-19: "Vaig estar molt preocupat"

"El perill és que, quan jo em mori, diguin: «El període Savall s'ha acabat. El que va fer, ho deixem córrer»", ha suggerit el músic. Tanmateix, ha animat a acceptar que "tot el que està viu neix i mor". Per a ell, el més difícil d'acceptar és la malaltia, i la que li faria "més angúnia" seria una en la qual perdés les facultats, com l'Alzheimer, ha dit.

Sobre el covid-19, ha confessat que quan va rebre el diagnòstic de coronavirus va pensar que era "una putada" pel risc de la malaltia en persones de la seva edat i també perquè el confinament el va obligar a anul·lar concerts: "Va ser un desastre".

"Vaig estar molt preocupat. Però veia que el meu cos no reaccionava pitjor i que continuava tenint gust", ha explicat el violagambista, que no tenia ganes de llegir ni de fer res, "només de dormir". De fet, va passar pràcticament dues setmanes dormint. D'altra banda, ha recordat la sensació de no saber quants dies pot allargar-se la malaltia, i fins i tot el fet de pensar que "hi havia persones que al cap de sis mesos encara estaven cansades".

Ha dit que, com a músic, una de les coses que afronta cada dia és no tenir por, perquè "sempre pot passar qualsevol cosa", així que aquesta actitud sempre l'ha ajudat. "Quan has de tocar tens una por tremenda, però quan comença a sonar com ha de sonar gaudeixes", ha dit. Savall ha destacat que per tocar bé cal estar en forma i que no es pot ser un bon músic si no s'està mentalment obert. "En música no es pot mentir", ha avisat.