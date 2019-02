José González, Temples, Nacho Vegas i El Petit de Cal Eril s'incorporen al Vida 2019

José González, Temples, Nacho Vegas i El Petit de Cal Eril són algunes noves incorporacions a la sisena edició del Vida Festival 2019 que se celebrarà a Vilanova i la Geltrú del 4 al 6 de juliol. Amb aquestes novetats, i fins a una trentena més, es completa un cartell del qual ja es coneixien noms com ara Madness, Beirut, Hot Chip, The Charlatans, Sharon Van Etten, Superchunk, El Mató a un Policia Motorizado, Didirri, Joan Colomo, Stella Donnelly i Carla.

La programació completa del Vida inclou grups com els britànics Sleaford Mods (a punt de publicar el disc 'Eton alive') i Fat White Family, que aquesta setmana han protagonitzat una petita picabaralla perquè els primers han dit, despectivament, que els segons són "una banda de versions de Moby de quarta divisió". Curiosament, a Vilanova i la Geltrú tots dos grups actuaran el mateix (el 6 de juliol).

Entre les noves confirmacions del Vida també hi ha la banda madrilenya Carolina Durante, els sevillans Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, la xilena Soledad Vélez i l'ex Enemigos Fino Oyonarte. A més, hi haurà una àmplia representació catalana: Cala Vento, Pau Vallvé, Invisible Harvey, Kids From Mars, Espaldamaceta, Hidrogenesse, Carla, Joan Colomo, Ferran Palau, Miqui Puig & ACP i Nyandú, entre d'altres. Del cartell, només falta per conèixer els noms del Vida Club, la part dedicada a la programació més ballable del festival.



En una roda de premsa celebrada a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona, Dani Poveda, codirector del Vida, ha destacat, entre d'altres, les presències de Hot Chip i José González: "Hot Chip és un grup que el teníem als primers dossiers del festival i que ens fascina, i José González vindrà amb banda per fer un xou diferent al del concert del Secret Vida" que va oferir l'any passat.

'Endless summer'

El Vida celebrarà la sisena edició sota la temàtica 'Endless summer', un concepte que, com ha explicat el Poveda, agafa com a premissa el film documental de Bruce Brown i que vol fer referència al lligam entre el festival i l'estació de l'any. Aquesta temàtica, que ja s'ha presentat en forma de disseny gràfic, formarà part de l'imaginari artístic de les instal·lacions i les decoracions d'aquest any.



Per la seva part, Xavier Carbonell, codirector del Vida, ha dit que els abonaments es comencen a exhaurir, estan en 80 euros i les vendes estan per sobre de l'edició anterior. "Cada any les vendes han anat millor i més accelerades", ha assegurat Carbonell.