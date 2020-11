José María Yturralde guanya el Premio Nacional d'arts plàstiques

El pintor i professor José María Yturralde (Conca, 1942) ha rebut aquest dijous el Premio Nacional d'arts plàstiques pel seu "alt nivell d'experimentalitat" i per com ha connectat art i ciència al llarg de la seva trajectòria. Com informa Europa Press, un dels trets destacats de la trajectòria d'Yturralde és com ha investigat conjuntament els paràmetres matemàtics i els artístics. El Premio Nacional el concedeix el ministeri de Cultura i està dotat amb 30.000 euros.

José María Yturralde és el director del departament de pintura de la Universitat Politècnica de València i va ser l'introductor de l'art cibernètic a l'Estat, amb treballs fets amb làser i holografies. També va crear les Estructures voladores, unes obres tridimensionals amb les quals va participar a la 38a edició de la Biennal de Venècia d'art el 1978, que va estar centrada en les relacions entre l'art i la natura.

La trajectòria artística d'Yturralde va començar dins l'informalisme i més endavant va passar per l'abstracció geomètrica i l'òptica. A mitjans dels anys 60 va treballar al Museu d'Art Abstracte Espanyol de Conca i va ser un dels fundadors del grup Antes del Arte. Pel que fa al seu interès per l'art tecnològic, es remunta a la seva participació als seminaris del Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid i a una estada al MIT gràcies a una beca de la Fundació Juan March.