Josep Maria Flotats, premi Butaca Honorífic Anna Lizaran

Els premis Butaca de Teatre de Catalunya concediran en aquesta edició el premi Butaca Honorífic Anna Lizaran a l'actor i director Josep Maria Flotats. El premi, que s'entregarà el dilluns 27 de novembre al Mercat de les Flors, vol reconèixer la trajectòria de Flotats "aquí i fora del país, en què ha portat el talent català al món". També distingeixen el director per la seva aportació "en la construcció d'una estructura de teatre públic de país, tant en la seva etapa al capdavant de la Companyia Flotats al Poliorama com en l'inici del Teatre Nacional de Catalunya". En els premis Butaca d’enguany els favorits de les nominacions són 'Jane Eyre', 'L’ànec salvatge', 'Scaramouche', 'Ivanov', 'Davant la jubilació i 'Els tres aniversaris'.

La carrera de Josep Maria Flotats va començar a l’Associació Dramàtica de Barcelona i ha estat marcada per la seva educació francesa i la formació a Estrasburg, que li va obrir les portes a diferents companyies. El 1981 va ser contractat per la Comédie-Française, de la qual va ser director i amb què va portar a Barcelona, dos anys després, 'Dom Joan', de Molière, representada al Gran Teatre del Liceu. Un cop acabada la seva etapa a la Comédie-Française, Josep Maria Flotats va tornar a Barcelona, on va crear la Companyia Flotats, la companyia estable del Teatre Poliorama durant els 10 anys en què va ser el Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya.

El premi Butaca Honorífic Anna Lizaran se suma a l’àmplia llista de reconeixements que acumula l’actor i director català, entre els quals el Gérard Philippe, el Premio Nacional de teatre i els nous premis Max, a banda de les diferents distincions honorífiques com la Creu de Sant Jordi de la Generalitat i el Mèrit en les Belles Arts, entre molts altres.