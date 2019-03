Josep Pons i Àlex Ollé recullen els premis dels crítics de clàssica per 'Tristan und Isolde'

Els Amics del Liceu han celebrat aquest dilluns la primera edició de La nit dels Amics, un acte per donar més visibilitat als Premis de la Crítica que l'Associació d'Amics del Liceu convoca anualment des de fa més de 25 anys, i que ahir justament van coincidir amb l'anunci dels Premis de la Crítica teatral. Per primera vegada es van lliurar públicament uns guardons, els de la 26a edició corresponents a la temporada 2017-2018, que ja s'havien anunciat.

D'entre tots els premiats, van assistir a l'acte Josep Pons, millor direcció musical per 'Tristan und Isolde', i Àlex Ollé, millor direcció d'escena per 'Tristan und Isolde', que va ser una de les triomfadores de l'any; l'altra va ser 'Andrea Chénier'. Josep-Ramon Olivé va rebre el premi al cantant revelació i Xavier Albertí el premi especial del jurat per la programació de lírica dins la temporada del TNC.

L'acte va incloure actuacions musicals de Judit Prados (soprano), Jan Antem (baríton) i Eric Varas (piano); Anabel Real (soprano) i Esther Pinyol (arpa); Marisa Martins (mezzosoprano) i Jaume Torrent (guitarra).

Els premiats

Premi a la millor representació de la temporada: a 'Tristan und Isolde' del Gran Teatre del Liceu

Premi al millor director d’escena: a Àlex Ollé per 'Tristan und Isolde' del Gran Teatre del Liceu

Premi a la millor direcció musical: a Josep Pons per 'Tristan und Isolde' del Gran Teatre del Liceu

Premi al millor cantant masculí: a Carlos Álvarez per 'Andrea Chénier' del Gran Teatre del Liceu

Premi a la millor cantant femenina: a Sondra Radvanovsky per 'Andrea Chénier' del Gran Teatre del Liceu

Premi al cantant revelació: a Josep Ramon Olivé per la seva trajectòria durant la temporada

Premi al millor cantant en recital o en concert: a Ildar Abdrazakov per 'Attila' del Gran Teatre del Liceu

Premi especial del jurat: a Xavier Albertí per la inclusió de la lírica a les temporades del TNC

Menció especial del jurat: a Carmen Mateu en record per tota una vida dedicada al suport de l'òpera i la lírica i per impulsar el Festival Castell de Peralada