Josep-Ramon Olivé, una veu més que emergent

La bona nova és doble. Per una banda, el baríton Josep-Ramon Olivé (Barcelona, 1988) actua aquest dijous al Petit Palau de la Música (20h). És una de les quinze parades de la gira del cantant barceloní dins el cicle ECHO Rising Stars, que abans l’ha dut a auditoris europeus tan prestigiosos com l’Elbphilharmonie d’Hamburg, el Concertgebouw d’Amsterdam i la Philharmonie de Colònia. La segona alegria és que Olivé inclou en el repertori del recital una obra de nova creació de la compositora Raquel García-Tomás (Barcelona, 1984). “La Raquel i jo vam compartir estudis a l’Esmuc, i tots dos vam completar la formació a Londres”, recorda Olivé.

“Poder cantar en aquest cicle és l’oportunitat més gran que he pogut rebre fins ara, per poder tocar en llocs com Hamburg i Amsterdam i per sentir-me valorat i estimat a casa”, diu el baríton, que al Petit Palau, acompanyat pel pianista britànic Ian Tindale, cantarà lieds de Korngold, Schubert, Mahler i Strauss, a més de les Chansons trouvées de García-Tomás. “És un programa molt alemany, que agradarà al públic d’aquí, que està molt avesat al lied”, diu Olivé, que fa uns mesos va inaugurar el Festival Life Victoria amb resultats més que notables.

I com a contrast, l’obra de García-Tomás, que, com diu el baríton, “ni està escrita en alemany ni representa el Romanticisme alemany”. De fet, el text de Chansons trouvées no està escrit en cap llengua, sinó que són unes síl·labes que no tenen cap significat. “Quan vaig començar a treballar en l’obra, jugava al meu favor que el Josep-Ramon, a més de cantant, és molt bon músic -recorda la compositora-. Així vam poder treballar un concepte musical: donar significat al text amb la música”.

El cicle ECHO Rising Stars és una iniciativa conjunta de l’European Concert Hall Organisation (ECHO), que actualment aplega vint-i-una sales, entre les quals el Palau de la Música i L’Auditori. Des del 1995 cada temporada se seleccionen sis solistes i/o conjunts emergents que fan una gira per les sales associades amb suport de la Unió Europea. A Olivé el van seleccionar després que fos escollit conjuntament pel Palau de la Música i L’Auditori. A més del baríton barceloní, en el cicle hi participen l’Amatis Piano Trio, amb seu a Amsterdam, l’arpista francesa Anaïs Gaudemard, el parisenc Arod Quartet, el violoncel·lista austríac Kian Soltani i el trombonista nord-irlandès Peter Moore.

La retribució econòmica del cicle és de 800 euros per concert i músic. “És una mica més baixa que altres contractacions”, admet el director general del Palau de la Música, Joan Oller. “Hi ha artistes que quan han de començar el cicle ja han esclatat i tenen caixets més alts, però mantenen la gira de Rising Star perquè li donen el valor que té”, diu el director de L’Auditori, Robert Brufau. És el que va passar amb la pianista georgiana Khatia Buniatishvili, que com a Rising Star va tocar al Palau de la Música per només 600 euros quan ja estava cobrant 6.000 euros per concert.