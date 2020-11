El film animat 'Josep' inaugurarà el Rec de Tarragona

El Festival Rec de Tarragona arriba a les vint edicions i, si les restriccions pandèmiques ho permeten, celebrarà una edició presencial del 2 al 8 de desembre que inaugurarà l'esperada Josep, la pel·lícula animada que porta a la pantalla l'agitada vida del dibuixant i figurinista Josep Bartolí, posant el focus en el seu pas pels camps de concentració francesos, on va anar a parar part de l'exili republicà després de la Guerra Civil. La projecció, que serà l'estrena de la pel·lícula a Catalunya, comptarà amb la presència del director Aurel i de l'actor Sergi López, que posa la veu de Bartolí.

L'altre plat fort de la programació del Rec serà la gran triomfadora de l'última edició del Festival de Sant Sebastià, Beginning, de la georgiana Dea Kulumbegashvili, premiada com a millor pel·lícula, direcció i actriu. També es projectarà a Tarragona l'experimental Lúa vermella, del gallec Lois Patiño, ja estrenada a la resta de l'Estat però inèdita en sales a Catalunya pel tancament cultural. Però el gruix de la programació seran els títols de la secció oficial Opera Prima, que inclou la grega Apples, de Christos Nikou, guanyadora recentment del premi a la millor pel·lícula de la secció Nuevas Olas del Festival de Sevilla.

En total, la secció projectarà deu dels debuts més interessants de la temporada, entre els quals hi ha l'aclamat a Venècia In between dying i el guanyador del Fipresci de la Berlinale Mogul Mowgli, amb Riz Ahmed com a raper a punt de sortir de gira que pateix una malaltia autoimmune. Dos dels títols seran produccions espanyoles: El arte de volver, de Pedro Collantes, on Macarena García és una actriu a punt de fer l'audició més important de la seva vida, i la road movie Les dues nits d'ahir, la penúltima producció sorgida de la Universitat Pompeu Fabra i triomfadora de la secció Zonazine del Festival de Màlaga.

En total, el Rec projectarà 21 pel·lícules, de les quals n'hi ha cinc d'agrupades a la secció Close Encounters, amb títols com Yung, After life i Best summer ever que tenen com a eix temàtic la distància i la proximitat. També es repescarà l' opera prima de Pilar Palomero Las niñas, es reservarà un espai de la programació per als autors de Tarragona i, del 26 de novembre al 16 de desembre, una retrospectiva a Filmin recuperarà les pel·lícules que han marcat la història del festival.