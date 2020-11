Joyce Carol Oates, premi Pepe Carvalho de novel·la negra

260x366 Joyce Carol Oates / VIQUIPÈDIA Joyce Carol Oates / VIQUIPÈDIA

L'autora nord-americana Joyce Carol Oates (Nova York, 1938) rebrà el premi Pepe Carvalho que atorga la BCNegra a autors de gènere negre. L'autora rebrà el guardó en el marc del festival que se celebrarà a Barcelona del 21 al 31 de gener. Oates és una de les grans figures de la literatura contemporània, autora de més de mig centenar de novel·les, més de quatre-cents relats breus, més d'una dotzena de llibres de no-ficció, onze llibres de poesia i nou obres de teatre en més de cinc dècades de treball. Oates ha tocat gairebé qualsevol gènere literari i també ha exercit d’editora.



El jurat està format per Carlos Zanón com a president, i Rosa Ribas, Anna Abella, Núria Cadenes, Daniel Vázquez Sallés i Sergio Vila-Sanjuán com a vocals. El jurat ha declarat que Joyce Carol Oates "des dels seus inicis com a escriptora representa el millor de la narrativa nord-americana, i reconeixem la seva obra dins del gènere negre per a la concessió en aquesta edició del premi Pepe Carvalho”. El jurat ha volgut destacar "el personal tractament que Joyce Carol Oates realitza, des de diferents òptiques, del fenomen de la violència i la seva transcendència psicològica i social, la seva personal immersió en el gènere per expandir-lo i obrir-lo al present, l’exposició i la mirada del violent i la víctima, idea de culpa i redempció, venjança, oblit i, potser, perdó".