260x366 Juan del Val rep el premi Primavera 2019 amb una novel·la urbana en clau de comèdia / TWITTER Juan del Val rep el premi Primavera 2019 amb una novel·la urbana en clau de comèdia / TWITTER

El periodista, guionista, presentador i productor Juan del Val (Madrid, 1970) ha obtingut el premi Primavera de novel·la 2019, dotat amb 100.000 euros, per 'Candela', el retrat d'una dona única en una crònica urbana en clau de comèdia: "No concebo la vida sense sentit de l'humor", ha dit avui. El premi està convocat per l'editorial Espasa i l'Àmbit Cultural d'El Corte Inglés i el jurat el formaven Carme Riera, Antonio Soler, Gervasio Posadas, Fernando Rodríguez Lafuente i Ana Rosa Semprún.

El jurat ha valorat "la qualitat i la frescor de l'escriptura, el fris de personatges molt ben retratats i la protagonista contemporània meravellosament dibuixada amb la qual totes les lectores s'identifiquen en algun moment", ha destacat Ana Rosa Semprún. El llibre sortirà a la venda el 19 de març.

Juan del Val ha afirmat que "posar-se en la pell d'una dona" no li ha suposat cap "repte", ja que li sembla "meravellós el seu univers; com senten i pensen". La novel·la explica la història de la Candela, una dona de quaranta-i-pocs anys amb una vida normal, acostumada a la solitud, enormement observadora i amb un àcid sentit de l'humor. Els seus dies avancen sense grans sobresalts mentre treballa de cambrera al bar que regenta al costat de la seva àvia i la seva mare bòrnia, un bar de barri pel qual, a través dels seus clients, passa la vida sencera.

L'autor madrileny ha assenyalat que aquesta novel·la està plena de "moments tràgics", però també de "coses molt gracioses", i ha afirmat que la protagonista té una "capacitat per riure de tot". "De les coses que li passen a la Candela, moltes no són bones. No obstant això, la seva mirada i la seva manera d'evolucionar sempre té a veure amb l'humor", ha explicat.

'Candela' és la segona novel·la en solitari de Joan del Val, després de 'Parece mentira', que va publicar el 2017, tot i que amb la seva dona, la periodista Núria Roca, ha signat 'Para Ana, de tu muerto' i 'Lo inevitable del amor'. L'autor ha treballat en diversos diaris, revistes, en ràdio i en televisió. Guionista, director, presentador i productor, actualment col·labora a Onda Cero i és guionista a 'El hormiguero', a Antena 3.

A aquesta convocatòria del premi Primavera s'hi han presentat 1.125 obres. El guardó va ser instituït el 1997 i ha reconegut autors com Lucía Etxebarria, Rosa Montero, Juan José Millás, Juan Manuel de Prada, Use Lahoz, Màxim Huerta, Juan Eslava Galán, Carlos Montero, Carme Chaparro i Javier Moro.