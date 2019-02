Com es concep el dret a un judici just? Què entenem per llibertat de consciència? I per llibertat de moviment? I per llibertat d'expressió? Aquestes seran les qüestions que tractarà el nou cicle de Debats de Pedralbes, que organitza el diari ARA juntament amb el reial monestir de Santa Maria de Pedralbes, on tindran lloc les sessions. El programa d’enguany proposa una reflexió des de la filosofia i la ciència política al voltant dels drets i les llibertats recollits en la Declaració Universal dels Drets Humans. La proposta d’aquest programa, sota la direcció del filòsof Daniel Gamper, serà moderada pel periodista de l'ARA, Antoni Bassas.

La primera sessió serà dijous que ve, 7 de febrer, a les 19 h, i en aquesta primera xerrada Laia Serra, advocada penalista i col·laboradora de l'ARA, debatrà amb Gamper i Bassas sobre la llibertat d'expressió i, més en concret, sobre per què sovint és tan difícil aplicar l'article 19 de Declaració Universal dels Drets Humans, que defensa que "tota persona té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió".

https://entrades.eicub.net:8443/muslinkIII/venda/index.jsp?nom_cache=PEDRALBES&property=PEDRALBES&lang=1&codiActiv=55 Podeu reservar la vostra plaça aquí:

Les properes sessions seran el 14 de març, amb Joaquín Urías, sobre el dret a un judici just; amb Blanca Garcés, l'11 d'abril, sobre la llibertat de moviment; i amb Laia Serra, el 9 de maig, sobre la llibertat d'expressió.