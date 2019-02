Juliette Binoche: “Harvey Weinstein ja ha rebut prou”

Les actrius franceses sempre seran diferents. Ho va demostrar Catherine Deneuve l'any passat firmant un manifest crític amb el #MeToo i ho ha tornat a fer aquest dijous Juliette Binoche al Festival de Berlín, on l'actriu ha afirmat que Harvey Weinstein “ja ha rebut prou” escarni públic i que “ara és l'hora que la justícia faci la seva feina”.

Binoche s'ha expressat així durant la roda de premsa del jurat oficial, del qual ella és la presidenta. L'actriu va treballar amb Weinstein en dues pel·lícules, 'Chocolat' i 'El pacient anglès', per la qual va guanyar l'Oscar a la millor actriu. “Mai vaig tenir problemes amb ells –ha explicat–. Veia que ell tenia problemes, però com a productor era meravellós, la major part del temps. Crec que era un gran productor. Això no ho hauríem d'oblidar, fins i tot si és difícil per a alguns directors i especialment per a les actrius”.

Les paraules de Binoche han deixat en silenci la sala de premsa del festival. No les pronuncia qualsevol, sinó una de les millors actrius del món, d'una integritat artística fora de dubtes. I el seu eco ressona amb força en l'edició més feminista del festival, que aquest mateix dijous firmarà el manifest per la paritat de gènere '50/50 by 2020', que ja van signar Canes i Venècia.

Així i tot, Binoche ha fet l'impensable per a una actriu nord-americana: parlar en públic a favor de Weinstein, que serà jutjat per agressió sexual a Nova York i està sent investigat per la policia a Los Angeles i Londres. “Diria que li desitjo pau de cap i al cor, això és tot. Intento posar-me en la seva pell. Ja hi ha molta gent que s'ha expressat. Ja ha rebut prou. Ara que parli la justícia”.

Vides creuades a Nova York

Mentrestant, el festival va inagurar la competició amb 'The kindness of strangers', un drama agredolç on la danesa Lone Scherfig no aconsegueix fugir dels tòpics dels films corals sobre personatges desgraciats que es creuen en una gran urb. La ciutat és una gèlida Nova York que poques vegades s’ha fotografiat amb tan poca gràcia i les ànimes perdudes són, per ordre de desgràcia, una mare amb dos fills perseguida pel marit policia (Zoe Kazan, aportant el toc indie), un sabatot de bon cor a qui acomiaden de totes les feines (Caleb Landry Jones), un expresidiari amb problemes emocionals (Tahar Rahim) i una infermera que porta un grup d’autoajuda per a gent que necessiten perdonar-se a ells mateixos(Andrea Riseborough). El millor, les perles còmiques que deixen caure dos grans secundaris: Bill Nighy i Jay Baruchel.