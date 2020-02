Julio Iglesias i Lionel Richie, estrelles de Cap Roig

Dos concerts de Julio Iglesias els dies 21 i 22 d'agost tancaran la vintena edició del Festival Jardins de Cap Roig (Palafrugell), que començarà el 10 de juliol amb l'actuació del grup nord-americà de folk-rock The Lumineers. La programació del festival empordanès patrocinat per CaixaBank i organitzat per la promotora Clipper's inclou noms internacionals de llarga trajectòria, com el cantant nord-americà Lionel Richie, per primer cop a Cap Roig, a més d'altres que sovintegen els escenaris catalans, com Yann Tiersen, Gilberto Gil, Herbie Hanckok i sobretot Roger Hodgson.

Julio Iglesias, de 76 anys, va recuperar el pols del directe el 2018 després d'uns anys allunyat dels escenaris a causa de diversos problemes de salut. La seva presència a l'Empordà forma part d'una gira estiuenca per l'Estat que també el durà a Fuengirola, Chiclana, Mèrida, València i Còrdova. "Seran dos concerts possiblement irrepetibles", ha dit sobre les actuacions de Julio Iglesias a Palafrugell el president de Clipper's i director del Festival Jardins de Cap Roig, Juli Guiu, en una roda de premsa celebrada aquest divendres a la seu barcelonina de CaixaBank.

El reggaeton, que l'any passat va obrir el festival de la mà de Maluma, ha perdut pes en l'edició de 2020, però sí que repeteixen alguns artistes i grups que ja eren al cartell de Cap Roig del 2019, com ara David Bisbal, Aitana, Ara Malikian i els colombians Morat.

A Cap Roig sempre hi ha lloc per a bandes catalanes amb novetat discogràfica més o menys recent, i aquesta vegada hi haurà concerts de Manel, Estopa, Blaumut i Els Amics de les Arts. Tot i que el pop i el rock són hegemònics a Cap Roig, també hi haurà espai per a vetllades líriques, com la que protagonitzarà el tenor Juan Diego Flórez el 5 d'agost i Andrea Bocelli el 8 d'agost. El concert de Flórez serà el de la tradicional Nit Solidària de Cap Roig, que aquest cop destinarà diners a un projecte de Càritas.

La programació del festival es completa amb actuacions de Sergio Dalma, Pablo López, Mika, Travis i Antonio José, entre d'altres, i amb el xou del Mag Lari. Les entrades es posaran a la venda dilluns que ve, 2 de març, a les 10 h a la web del festival. Tot plegat seran 26 concerts, un més que l'any passat.

"El del 2019 va ser un dels més espectaculars, i esperem que el 2020 ho superi", ha dit María Luisa Martínez Gistau, directora executiva de comunicació, relacions institucionals, marca i responsabilitat social corporativa de CaixaBank. Martínez Gustau també ha explicat que aquest any CaixaBank es converteix en patrocinador principal del festival, tot i que ha declinat especificar quants diners hi aporta. "Tenim la política de no revelar públicament aquestes partides", ha dit Martínez Gistau.

El pressupost total de la vintena edició del Festival Jardins de Cap Roig és, segons ha informat Juli Guiu, de 4,4 milions d'euros, 0,8 milions més que l'any passat. El propòsit és superar els 43.467 espectadors del 2019.

Tots els concerts i espectacles del Festival Jardins de Cap Roig 2020

The Lumineers (10 de juliol)

Manel (11 de juliol)

Yann Tiersen (17 de juliol)

Pablo López (18 de juliol)

Lionel Richie (24 de juliol)

Supertramp's Roger Hodgson (25 de juliol)

Els Amics de les Arts (26 de juliol)

Maestro (31 de juliol)

Mika (1 d'agost)

Gilberto Gil (2 d'agost)

Herbie Hanckok (3 d'agost)

Ara Malikian (4 d'agost)

Juan Diego Flórez (5 d'agost)

Sergio Dalma (6 d'agost)

Andrea Bocelli (8 d'agost)

El Pot Petit (9 d'agost)

Blaumut (10 d'agost)

Estopa (11 d'agost)

David Bisbal (12 d'agost)

Mag Lari (15 d'agost)

Morat (16 d'agost)

Travis (17 d'agost)

Aitana (18 d'agost)

Antonio José (20 d'agost)

Julio Iglesias (21 i 22 d'agost)