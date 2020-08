Kallias Ensemble proposa un viatge per les cançons folklòriques vistes pel geni de Beethoven

La nova formació Kallias Ensemble estrena dissabte 29 d'agost a la Schubertíada de Vilabertran una producció sobre les cançons folklòriques de Beethoven en motiu del 250è aniversari del seu naixement. Es tracta d'un repertori pràcticament inèdit i poc conegut a Catalunya, que s'havia presentat en alguna ocasió a Vilabertran, però mai amb un quartet de cantants que permet oferir més repertori, tal com explica el pianista Francisco Poyato, artífex del projecte.

Beethoven va arranjar, ja en la seva època de maduresa, prop de 180 cançons populars de diferents nacionalitats per a veus solistes i acompanyament instrumental de piano, violí i violoncel. Ho va fer a petició de l'editor escocès George Thomson (1757-1851), que volia preservar les cançons tradicionals de les illes Britàniques i divulgar-les mitjançant acurades edicions. En un principi, Beethoven va rebutjar l'encàrrec, sembla ser que per raons pecuniàries, però l'editor va perseverar i finalment va acceptar el projecte. Davant de l'èxit fulgurant, Beethoven va recuperar i arranjar també cançons d'altres pobles. "És un Beethoven madur i amb un ofici fet", explica Poyato. "El folklore era un món desconegut per a ell i es va obrir per conèixer com funcionaven els balls, les llengües, i els ritmes de cada lloc; els seus arranjaments s'adapten en cada cas a les diferents particularitats nacionals i, al mateix temps, quan les sents, sorprenentment sona Beethoven!", explica.

Hi ha cançons escoceses, irlandeses, sueques, portugueses, venecianes, espanyoles, cançons de taverna i de bressol, festives i tristes... En total, 24 peces en diferents idiomes. "Malauradament de catalanes o gallegues no n'hi ha", diu Poyato, "però de les espanyoles es poden reconèixer boleros i tiranilles, que és un rime a tres; moltes eren cançons polítiques lligades al context de l'època, com una que diu «cuidado con la Convención»".

El naixement del jo col·lectiu

Per tal de donar forma al projecte, el pianista d'origen manresà ha anat buscant fonts i s'ha mogut per tot Europa per veure realment què volia fer Beethoven amb aquest material. "Una especificitat d'aquestes cançons que apareixen amb el despertar dels nacionalismes a Europa és que la melodia és molt simple, però Beethoven hi afegeix violoncel i violí per aconseguir unes textures que les enriqueixen molt". Contràriament al clàssic lied alemany, aquí no hi ha cap jo que es plany, sinó un jo col·lectiu, i el públic de la Schubertíada se sorprendrà", preveu Poyato. De fet, assenyala que no és un repertori habitual per la dificultat d'ajuntar quatre cantants, un grup de corda i un piano, i destaca que el resultat mostra una faceta poc coneguda del Beethoven madur.

El Kallias Ensemble s'ha format específicament per a aquest projecte i està integrat per la soprano Mireia Tarragó, la mezzo Helena Ressurreiçao, el tenor Eduard Mas, el baríton Ferran Albrich, la violinista Elena Rey i la violoncel·lista Erica Wise, dirigits pel pianista Francisco Poyato. Davant les mesures de seguretat per la pandèmia del covid-19, els quatre cantants i el pianista no duran mascareta però sí les cordes. L'aniversari beethovenià coincideix amb els quinze anys de la fundació dels Amics de la Música i Arts de la Catalunya Central (AMARESC), que ha assumit la producció artística del projecte. El mes de novembre està prevista una segona actuació per presentar el programa al Teatre Kursaal de Manresa l'1 de novembre i l'estiu vinent tres noves interpretacions durant el Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP).