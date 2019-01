Kanye West dona més de 8,7 milions d'euros al volcà de James Turrell

El raper Kanye West torna a ser notícia, però aquest cop com a mecenes artístic: ha decidit donar 8,7 milions d'euros per finançar l'obra de l'artista nord-americà de 'land art' James Turrell. Es tracta del ' Roden Crater', una instal·lació al mig d'un desert d'Arizona en un cràter d'un volcà inactiu que porta en construcció quaranta anys. West la va visitar com a part d'una "peregrinació artística" ( tal com avança el 'Wall Street Journal') on va tenir una experiència reveladora "que et canvia la vida", tal com va explicar a Twitter, i va vaticinar que en el futur "tots viurem en espais com el de Turrell".

Went to visit the James Turrell crater two days ago. This is life changing. We all will live in Turrell spaces — ye (@kanyewest) December 13, 2018

James Turrell, conegut per fer creacions que juguen amb l'espai, la llum i el cel, va adquirir el 1979 la propietat d'un cràter inactiu de 400.000 anys d'antiguitat i quasi 5 km d'ample enmig del Painted Desert d'Arizona i va decidir transformar-lo en un observatori gegantí pensat específicament per veure i experimentar a ull nu els fenòmens celestes, com els solsticis d'estiu i d'hivern.

Tot i la injecció de diners del raper, sembla que el projecte no en té prou, ja que pretén aconseguir 200 milions de dòlars per completar-ne la infraestructura.

Kanye and team visiting the Roden Crater by James Turrell in Flagstaff, Arizona earlier this week.



Kanye also visited the location on December 11. pic.twitter.com/4rySiP5Ujs — TeamKanyeDaily (@TeamKanyeDaily) 21 de desembre de 2018

Turrell també té obra a Catalunya i a Espanya. A Barcelona va crear 'Deuce coop', un passadís al convent de Sant Agustí il·luminat amb llums de neó que va fer en el marc dels Jocs Olímpics de 1992. També, a Cadis, hi té 'Second wind' un observatori soterrat en forma de piràmide al que s'accedeix a través d'un passadís a una sala amb el cel obert per contemplar l'activitat celeste.