Kendrick Lamar encapçala amb vuit nominacions les candidatures dels Grammy

El raper nord-americà Kendrick Lamar encapçala amb vuit nominacions les candidatures de la 61a edició dels premis Grammy. També en serà protagonista el raper canadenc Drake, que ha rebut set nominacions, segons ha informat aquest divendres l'Acadèmia de la Gravació. Així, el hip-hop domina les candidatures, si bé en tercera posició se situa la cantant de folk Brandi Carlile, amb sis nominacions.

Lamar ha sigut seleccionat com a màxim responsable de la banda sonora de 'Black Panther', mentre que Drake es presenta als premis amb el seu disc 'Scorpion'. Els dos artistes competiran pel gramòfon daurat a l'àlbum de l'any. En aquesta categoria també estan nominats Cardi B ('Invasion of privacy'), Brandi Carlile ('By the way, I forgive you'), H.E.R. ('H.E.R.'), Post Malone ('Beerpongs & Bentleys'), Janelle Monáe ('Dirty computer') i Kacey Musgraves ('Golden hour').

La nord-americana Cardi B, juntament amb el colombià J Balvin i el porto-riqueny Bad Bunny, optaran al Grammy a la gravació de l'any per 'I like it'. Els artistes es disputaran el guardó amb 'The Joke' de Brandi Carlile, 'This is America' de Childish Gambino, 'God's plan' de Drake, 'Shallow' de Lady Gaga i Bradley Cooper, 'All the stars' de Kendrick Lamar i SZA, 'Rockstar' de Post Malone feat. 21 Savage i 'The Middle' de Zedd feat. Maren Morris i Grey.

En la categoria de cançó de l'any, que a diferència de la gravació de l'any premia l'excel·lència en la composició, han sigut nominats 'All the stars' de Kendrick Lamar i SZA, 'Boo'd up' d'Ella Mai, 'God's plan' de Drake, 'In my blood' de Shawn Mendes, 'The joke' de Brandi Carlile, 'The middle' de Zedd feat. Maren Morris i Grey, 'Shallow' de Lady Gaga i Bradley Cooper i 'This is America' de Childish Gambino. Així mateix, Chloe x Halle, Luke Combs, Greta Van Fleet, H.E.R., Dua Lipa, Margo Price, Bebe Rexha i Jorja Smith competiran pel Grammy a millor nou artista. La cerimònia d'entrega dels premis tindrà lloc a Los Angeles el 10 de febrer.