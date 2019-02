David Murray, Kenny Barron i Enrie Watts encapçalen el Festival de Jazz Terrassa

Els músics David Murray, Kenny Barron, Enrie Watts i Youn Sun Nah seran els caps de cartell de la 38a edició del Festival de Jazz Terrassa. La programació presenta una seixantena de concerts i activitats paral·leles en els dinous dies que dura el festival, del 6 al 24 de març, que van més enllà de Terrassa, amb concerts a Vacarisses, Viladecavalls i Matadepera.

Susanna Carmona, coordinadora del festival, explica que aquesta edició reflecteix "la història del festival" i és "un intent de representar l'evolució del jazz amb la presència de nous clàssics moderns". El pianista Kenny Barron, un dels plats forts, oferirà un concert a quintet en què presentarà un nou àlbum i, a més, serà guardonat amb el premi Jazzterrasman 2019, que entrega l'organització del certamen en reconeixement a la trajectòria de l'artista.

També seran a Terrassa un jazzman d'avantguarda com David Murray i un tòtem del saxo com Ernie Watts. La bateria i compositora Terri Lyne Carrington col·liderarà The Children of the Light a tres bandes amb Danilo Pérez i John Patitucci, sota l’estela de Wayne Shorter. A més a més, també hi actuarà la cantant sud-coreana Youn Sun Nah, que trenca esquemes amb una personalitat desbordant.

L'escena catalana tindrà representants com Big Mama i la 30's Band -que presenten el disc 'Party Life'-, el saxofonista Dani Nel·lo -que també hi estrena treball-, el quintet femení WOM’s Collective i les artistes Meritxell Neddermann, Laura Simó, Rita Payés i Marina Tuset i el col·lectiu Jazz Jove Non Stop.