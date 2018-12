Kevin Hart renuncia a presentar els Oscars per uns tuits homòfobs

Uns tuits antics carregats d'odi contra els gais han obligat el còmic Kevin Hart a renunciar a presentar els Oscars, tan sols dos dies després que l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques anunciés el seu nom.

Hart ha dit a Twitter que renuncia a presentar la gala perquè "no vol ser una distracció en una nit que hauria de ser per celebrar-la". El còmic també ha demanat "perdó sincerament" pels tuits "insensibles" que va fer entre el 2009 i el 2011. "Em sap greu haver fet mal a algú. He evolucionat i ho continuo fent", ha afegit.

I have made the choice to step down from hosting this year's Oscar's....this is because I do not want to be a distraction on a night that should be celebrated by so many amazing talented artists. I sincerely apologize to the LGBTQ community for my insensitive words from my past. — Kevin Hart (@KevinHart4real) 7 de desembre de 2018

En aquests tuits, Kevin Hart deia coses com ara que si veia que el seu fill intentava jugar amb la casa de nines de les seves germanes l'hi "trencaria al cap", perquè allò "era molt gai". També feia servir la paraula 'faggot' ('maricon') de manera despectiva, i havia escrit missatges com ara: "Acabo de veure el gai més gran de la història. Semblava un Hulk Hogan amb talons. No puc mentir, m'he espantat".

I wonder when Kevin Hart is gonna start deleting all his old tweets 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/ZbYG6SI3Xm — Benjamin Lee (@benfraserlee) 5 de desembre de 2018

La primera reacció de Hart davant de les crítiques per aquests tuits antics ha estat a Instagram, on ha fet un vídeo en què treia importància als missatges. "Tinc gairebé 40 anys, si no creieu que la gent canvia, creu i evoluciona quan es fa gran, no sé què dir-vos. Si voleu fer que la gent hagi de justificar o explicar el seu passat, feu-ho, però us equivoqueu amb mi", ha dit.

Unes hores després, però, Hart ha fet l'anunci a Twitter amb la seva renúncia a presentar els Oscars. "Espero que ens tornem a trobar", ha conclòs.