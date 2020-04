Un estilitzat homenatge al terror italià i les altres estrenes online de la setmana

'KNIFE + HEART'

Ganivetades estilitzades amb regust italià i sensibilitat LGTBI

Knife + heart ens parla d'una productora de cinema pornogràfic gai assetjada per un assassí en sèrie. La protagonista del film és la cap visible de l'empresa, que impulsa insensiblement una pel·lícula sobre aquests crims però acaba iniciant una investigació pròpia davant la inacció policial. El realitzador i músic francès Yann Gonzalez explica aquesta història des d'una estilització i referencialitat que remet a Amer i altres revisions recents del terror italià. L'autor alterna les imatges sinistres amb els esclats de drama tempestuós, alguns moments de disbauxa i també de bellesa dels cossos nus. Segueix llegint. Disponible a Filmin

'EL SILENCIO ES UN CUERPO QUE CAE'

Un poderós assaig ens recorda que el que és personal també és polític

Quan Agustina Comedi, la directora d'aquest documental, va néixer, el seu pare es va comprar una càmera de vídeo per enregistrar la seva vida familiar. Amb els anys, es van anar acumulant les cintes que deixaven constància de trobades, esdeveniments i viatges. Un cop el seu pare mor en un dissortat accident, Comedi comença a entreveure que en el fora de camp de les imatges que va gravar s'hi amaga alguna cosa: una homosexualitat viscuda sota la repressió política i el tabú heretat d'aquesta ètica cristiana que esmenta una de les persones entrevistades per la cineasta. Segueix llegint. Disponible a Filmin

'NIGHTMARE CINEMA'

Mickey Rourke i Mick Garris apadrinen una frugal antologia de contes macabre

Quan el Lorenzaccio de Musset feia mutis dient que anava a fer una volta pel Rialto, assumia que estava abraçant una mort segura. Citar un clàssic teatral del romanticisme francès per introduir una sèrie B com Nightmare Cinema pot semblar el deliri d’un crític a qui les setmanes de confinament comencen a passar factura. Però el cas és que en aquest film també hi trobem un espai luctuós anomenat Rialto: una sala de cinema que atreu diversos personatges per contemplar pel·lícules on es posa en escena la seva mort. La mitologia que uneix els relats és difusa, ja que el projeccionista del Rialto, encarnat per un Mickey Rourke de carisma tronat, no posa gaire esforç en aclarir l’entrellat. Segueix llegint. Disponible a Movistar+

'ESPADA DE CONFIANZA'

Marc Maron es despulla a la comèdia 'indie' de Lynn Shelton

Com se sap que un podcast ha triomfat? En el cas de WTF, el podcast d'entrevistes que l'actor i humorista Marc Maron fa al garatge de casa seva, segurament va ser el juny del 2015, quan el seu convidat va ser Barack Obama, el llavors president dels Estats Units i gran admirador del programa. Tanmateix, l'entrevista que més impacte ha tingut en la carrera de Maron va ser la del següent episodi del podcast, a Lynn Shelton, directora de comèdies indie com Humpday i L'amic de la meva germana. Maron i Shelton van connectar, es van fer amics i ella va dirigir un parell d'episodis de Maron, la sèrie creada i protagonitzada per l'humorista, als quals van seguir un especial de comèdia de Maron i alguns episodis de la sèrie Glow, en què l'actor és un dels protagonistes. “Ens ho passàvem tan bé, teníem una connexió tan especial, que vaig decidir que havíem de fer una pel·lícula junts. És tan real en pantalla, tan sorprenent, que s'ha convertit en la meva musa”, explicava la directora a l'ARA a l'últim Festival de Cine de Gijón, on Maron va guanyar el premi al millor actor i Shelton el de millor guió per la pel·lícula que van aconseguir fer plegats, Espada de confianza. Segueix llegint. Disponible a Movistar+