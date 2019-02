El pianista Kopil Roca estrena el videoclip de 'Sweet improvisation'

El pianista Kopil Roca, nascut al Nepal fa 23 anys i establert a Vilassar de Mar, presenta el nou senzill del disc 'Sound of the heart', un treball que, tal com explica ell mateix, "parla a través de les cançons d'un clar esperit de superació", en què tot i les dificultats, la seva sensibilitat, fermesa i convicció li han permès tirar endavant en el món de la música.

'Sweet improvisation' és una obra per a piano solo amb la supervivència i l'autosuperació com a teló de fons. Segons l'autor, "per més que la nostra vida sigui difícil i no vulguem seguir endavant, sempre hi ha petits detalls màgics que et fan ser fort i no rendir-te mai". "Així, hem de trobar tot el que és bonic del nostre entorn. Disfrutar de la vida i ser feliç. Com diu el títol, una improvisació dolça, amb un cor ple d'amor, per defensar els drets civils i ambientals", afegeix.

Kopil Roca portarà el seu àlbum en directe el dijous 21 de febrer a FNAC Triangle Barcelona i just uns dies després serà a l'espai La Cate de Figueres.