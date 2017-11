L'ARA et convida al concert de Quico Pi de la Serra i Amadeu Casas

L'ARA et convida a un concert especial. Quico Pi de la Serra i Amadeu Casas es perden en un món de cordes i harmonies per presentar un repertori inspirat en els antics blues de Chicago i en els colors del blues del Delta i del blues de Louisiana. Els músics es reuneixen per presentar metafòricament la concepció que Pi de la Serra té del blues. Amadeu Casas a la guitarra, mandolina i el 'lap steel'.

Els músics mesclaran dues visions diferents que demostren no només que són compatibles sinó que es complementen i s'enriqueixen. Dues sensibilitats que embasten un concert bell, càlid i comunicatiu en què la profunda qualitat marxa de bracet amb el compromís social. I un breu espectacle de dansa contemporània inspirat en Ovidi Montllor i interpretat per Isabel Pal, 'Ovidi Montllor en danza'.

El concert se celebrarà al Harlem Jazz Club (carrer de la Comtessa de Sobradiel, 8, 08002 Barcelona) aquest diumenge 3 de desembre a les 20.30 h, i és gratis per als subscriptors de l'ARA.