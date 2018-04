L’ARA crida a l’amor i la revolta per Sant Jordi

L’ARA aprofitarà la dita que “tots els sants tenen vuitada” per començar a celebrar Sant Jordi a l’avançada. Per primer any, el diari muntarà una festa. Serà el dijous dia 19, i hi convidarà personalitats del sector dels llibres, editors i autors, a més de subscriptors. El tret de sortida oficial el donarà el manifest en defensa de la lectura, una tradició que l’ARA vol encetar enguany i que cada Sant Jordi protagonitzarà un dels nostres grans autors. L’escriptora i traductora d’origen txec Monika Zgustova és qui convidarà els lectors a viure la diada del llibre.

A l’acte, que se celebrarà a l’antiga fàbrica Estrella Damm al migdia, a més, s’avançaran les portades i continguts dels diaris especials del cap de setmana que ve. El dissabte 21 els dos suplements habituals s’expandeixen: l’ Ara Llegim tindrà 24 pàgines i inclourà els 160 títols que marcaran aquest Sant Jordi. El suplement Criatures també estarà dedicat íntegrament a la literatura infantil i juvenil, amb les seves pròpies recomanacions.

Diumenge serà el dia més important. La redacció ha preparat un Ara Diumenge especial de 80 pàgines, coordinat per la subdirectora Catalina Serra, amb el títol '1968 ', amb motiu del cinquantè aniversari del Maig del 68. Serà un suplement periodístic de digestió pausada. A més de repassar els fets d’un any clau en la història contemporània -que va impactar de París a Mèxic, passant per Praga, el Japó, Catalunya, els Estats Units i Europa en general-, s’analitza l’efecte polític, sociològic i cultural d’aquelles revoltes. El suplement inclou articles de Josep Ramoneda, Marina Subirats, Hélène Cixous, Ramon González Férriz, Francesc Torres (que a més és autor del pòster central del sumplement), Ignasi Aragay, David Miró, Toni Padilla, Xavier Cervantes, Eulàlia Iglesias, Borja Duñó i Catalina Serra. També hem parlat amb testimonis del Maig del 68 i hem recuperat els perfils de les figures clau d’aquelles manifestacions iniciades pels estudiants francesos.

Dilluns, per Sant Jordi, l’ARA tornarà a la seva emblemàtica portada monogràfica amb el lema Llegir, estimar. Si diumenge dedicarem un tema del dia als llibres, dilluns el centrarem en l’amor, amb històries curioses tant de persones anònimes – que han respost a la crida sobre com es van conèixer que s'ha fet a l'Ara.cat– com de personalitats conegudes, com l’exconseller Santi Vila o la dissenyadora Teresa Helbig.

Llibres al carrer i a la web

L’ARA serà present al carrer per Sant Jordi amb una parada a la rambla de Catalunya, on signaran els seus autors i escriptors convidats: Antoni Bassas, Laia Vicenç i Xavi Tedó, Xavier Bosch, Natza Farré, Sílvia Soler, David Miró, Miquel Ferreres i Salah Jamal, Oriol Canals, Roc Casagran, Ricard Ustrell, etc.

Però si encara no teniu pensat quin llibre regalar, una setmana abans de la Diada l’Ara.cat estrenarà el Recomanador: només amb quatre preguntes bàsiques (on vols que passi l’acció?, en quina època?), et proposem els títols que encaixen amb la teva elecció. Tens prop de 200 títols per jugar!